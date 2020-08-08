Á hậu Hoàng Oanh chính thức xác nhận việc đã hạ sinh con đầu lòng nhưng không tiết lộ quá nhiều thông tin về quý tử.

Tháng 6 vừa qua, Á hậu Hoàng Oanh nghẹn ngào cho biết, vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên ông xã không thể về Việt Nam để cùng cô đón chào khoảnh khắc quý tử chào đời: “Mẹ xin lỗi con... 3 tháng đã qua... và thêm 3 tháng nữa. Có những khoảnh khắc và khoảng thời gian thiêng liêng sẽ mất đi vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được”.

Trước thông tin này, bạn bè và người hâm mộ đã không ngừng động viên nàng hậu.

Hoàng Oanh thiếu vắng ông xã trong khoảng thời gian mang thai - Ảnh: FB

Bẵng đi một thời gian, hình ảnh mới nhất của Hoàng Oanh trên trang Facebook cá nhân khiến nhiều người ngỡ ngàng. Cụ thể, trong hình ảnh chia sẻ, người đẹp để lộ thân hình mảnh mai, thoải mái “bung xõa” trong bữa tiệc thân mật cùng bạn bè.

Hoàng Oanh tụ tập cùng hội chị em 'Tháng năm rực rỡ' - Ảnh: FB

Vòng eo phẳng lì của Hoàng Oanh gây chú ý - Ảnh: FB

Nữ MC xinh đẹp đọ sắc cùng Khổng Tú Quỳnh - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của cô, nhiều cư dân mạng cho rằng, nữ MC đã bí mật hạ sinh quý tử: “Chị Oanh sinh em bé rồi ạ?”, “Giờ thì ăn nhậu thả ga chị ha”, “Ủa, chị Oanh sinh rồi hả”, “Hoàng Oanh sinh bé rồi à?”, “Chúc mừng Oanh sinh em bé nha”…

Trước đồn đoán của khán giả, Hoành Oanh xác nhận đã sinh con đầu lòng. Tuy nhiên, hiện tại cô không muốn chia sẻ quá nhiều thông tin và hình ảnh về em bé. Bên cạnh đó, ông xã Hoàng Oanh vẫn đang mắc kẹt tại Singapore vì dịch bệnh Covid-19. Điều này đồng nghĩa với việc nữ MC và chồng Tây đã phải xa nhau hơn 7 tháng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/a-hau-hoang-oanh-da-ha-sinh-quy-tu-ong-xa-ngoai-quoc-van-ket-o-singapore-vi-dich-benh-covid-19-375185.html