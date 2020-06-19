Gần ngày lâm bồn, Hoàng Oanh vẫn cô đơn lẻ bóng, không có ông xã kề cận chăm sóc vì lý do này

Bạn bè và người hâm mộ không ngừng động viên, an ủi Hoàng Oanh khi biết được thông tin ông xã của nữ MC không thể về Việt Nam trong thời gian tới.

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa, tổ ấm nhỏ của MC Hoàng Oanh sẽ chào đón thêm thành viên mới. Tuy nhiên, chồng Tây của cô có thể không về Việt Nam kịp để ở bên bà xã cùng chứng kiến khoảnh khắc “vượt cạn” đầy thiêng liêng.

Trên trang Facebook cá nhân, nữ MC chia sẻ dòng trạng thái đầy nghẹn ngào: “Mẹ xin lỗi con... 3 tháng đã qua... và thêm 3 tháng nữa”.

Bài đăng của Hoàng Oanh - Ảnh: FB

Được biết, vì tình hình dịch bệnh nên Jack không thể về Việt Nam. Khoảng thời gian này, nữ ca sĩ phải một mình vượt qua những khó khăn trong thai kỳ mà không có sự quan tâm, chăm sóc của chồng.

Hoàng Oanh và ông xã đã xa nhau hơn 6 tháng – Ảnh: FB

Chia sẻ về điều này, Hoàng Oanh cho biết: “Không bao giờ nghĩ đến tình hình có thể khó khăn, trật hết khỏi mọi đường ray, kế hoạch, mong muốn và ngoài tầm kiểm soát của mình như vậy. Và trên hết, có những khoảnh khắc và khoảng thời gian thiêng liêng sẽ mất đi vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được”.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè cũng như người hâm mộ để lại nhiều bình luận an ủi, động viên Hoàng Oanh giữ gìn sức khỏe và giữ tinh thần lạc quan: “Thương em gái quá”, “Cố gắng lên nha chị! Em hy vọng sẽ có sự thay đổi”, “Đọc mà buồn. Thôi, gì cũng có sự sắp xếp cả, xuôi dòng mà sống thôi!”, “Cố lên bầu ơi”, “Cố gắng lên em bầu, giữ gìn sức khỏe nhé em”, “Cố lên nha chị. Hãy luôn vui vẻ vì bé con”…

Lần đầu MC Hoàng Oanh kể chuyện gặp gỡ ông xã ngoại quốc: Ngôn tình đời thực mà bất kì cô nàng nào cũng ước ao đây! Nghe xong câu chuyện của MC Hoàng Oanh, dân tình rút ra được là chuyện tình yêu trên đời này không ai giống ai, nhưng đều có chung một điểm: Khi yêu, đâu ai muốn làm người bình thường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gan-ngay-lam-bon-hoang-oanh-van-co-don-le-bong-khong-co-ong-xa-ke-can-cham-soc-vi-ly-do-nay-363375.html