MC Hoàng Oanh tăng cân thấy rõ, lộ mặt phúng phính trong những tháng cuối thai kỳ

Những hình ảnh mới nhất của MC Hoàng Oanh cho thấy cô có phần “phát tướng” hơn trước khá nhiều nhưng thần sắc lại vô cùng rạng rỡ.

Tháng 12/2019, MC Hoàng Oanh cùng chồng Tây tổ chức lễ cưới lãng mạn trước sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Chỉ vài tháng sau đó, cặp đôi thông báo đã có “tin vui”. Được biết, con đầu lòng của cặp đôi là một bé trai.

Từ sau khi công khai việc mang thai, Á hậu thường xuyên chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội. Cô cũng được khán giả nhận xét là một trong những mẹ bầu đẹp nhất Vbiz.

Hoàng Oanh và chồng Tây khoe ảnh bụng bầu lớn, hào hứng chào đón thành viên mới của gia đình – Ảnh: FB

Hiện tại, Hoàng Oanh hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật để an tâm dưỡng thai. Sau khoảng thời gian xa cách vì dịch bệnh, ông xã Hoàng Oanh cũng đã trở về Việt Nam để chăm sóc cho vợ trước ngày lâm bồn. Bên cạnh đó, cô còn được người thân và bạn bè liên tục tẩm bổ nên đã tăng cân không ít.

Trong loạt ảnh mới nhất đăng tải trên trang Instagram cá nhân, nữ MC để lộ phần má phúng phính ở những tháng cuối thai kỳ. Dù “phát tướng” hơn trước nhưng vẻ rạng rỡ và xinh đẹp vốn có của Hoàng Oanh không hề giảm sút.

Hình ảnh mới nhất của MC Hoàng Oanh trên trang Instagram – Ảnh: IG

Nữ MC để lộ phần má phúng phính nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp - Ảnh: IG

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận khen ngợi vẻ ngoài của Hoàng Oanh và chúc cô “mẹ tròn con vuông”: “Hoa đẹp người cũng đẹp”, “Chúc chị yêu mẹ tròn con vuông”, “Được chồng tẩm bổ có khác mẹ Oanh ha”, “Chị đẹp quá”…

Tình tứ bên ông xã ngoại quốc, Á hậu Hoàng Oanh tiện thể công khai cận cảnh bụng bầu lớn chuẩn bị cho ngày vượt cạn Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng đã gửi lời chúc mừng và khen ngợi khi thấy người đẹp tỏ rõ sự hạnh phúc khi sắp chào đón một thành viên mới trong gia đình nhỏ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mc-hoang-oanh-tang-can-thay-ro-lo-mat-phung-phinh-trong-nhung-thang-cuoi-thai-ky-359230.html