MC Hoàng Oanh tăng cân thấy rõ, lộ mặt phúng phính trong những tháng cuối thai kỳ

Hậu trường 21/05/2020 09:42

Những hình ảnh mới nhất của MC Hoàng Oanh cho thấy cô có phần “phát tướng” hơn trước khá nhiều nhưng thần sắc lại vô cùng rạng rỡ.

Tháng 12/2019, MC Hoàng Oanh cùng chồng Tây tổ chức lễ cưới lãng mạn trước sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Chỉ vài tháng sau đó, cặp đôi thông báo đã có “tin vui”. Được biết, con đầu lòng của cặp đôi là một bé trai.

Từ sau khi công khai việc mang thai, Á hậu thường xuyên chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội. Cô cũng được khán giả nhận xét là một trong những mẹ bầu đẹp nhất Vbiz.

mc hoang oanh 1

Hoàng Oanh và chồng Tây khoe ảnh bụng bầu lớn, hào hứng chào đón thành viên mới của gia đình – Ảnh: FB

Hiện tại, Hoàng Oanh hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật để an tâm dưỡng thai. Sau khoảng thời gian xa cách vì dịch bệnh, ông xã Hoàng Oanh cũng đã trở về Việt Nam để chăm sóc cho vợ trước ngày lâm bồn. Bên cạnh đó, cô còn được người thân và bạn bè liên tục tẩm bổ nên đã tăng cân không ít.

Trong loạt ảnh mới nhất đăng tải trên trang Instagram cá nhân, nữ MC để lộ phần má phúng phính ở những tháng cuối thai kỳ. Dù “phát tướng” hơn trước nhưng vẻ rạng rỡ và xinh đẹp vốn có của Hoàng Oanh không hề giảm sút.

mc hoang oanh 2

Hình ảnh mới nhất của MC Hoàng Oanh trên trang Instagram – Ảnh: IG

mc hoang oanh 3

mc hoang oanh 4
Nữ MC để lộ phần má phúng phính nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp - Ảnh: IG

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận khen ngợi vẻ ngoài của Hoàng Oanh và chúc cô “mẹ tròn con vuông”: “Hoa đẹp người cũng đẹp”, “Chúc chị yêu mẹ tròn con vuông”, “Được chồng tẩm bổ có khác mẹ Oanh ha”, “Chị đẹp quá”…

Tình tứ bên ông xã ngoại quốc, Á hậu Hoàng Oanh tiện thể công khai cận cảnh bụng bầu lớn chuẩn bị cho ngày vượt cạn

Tình tứ bên ông xã ngoại quốc, Á hậu Hoàng Oanh tiện thể công khai cận cảnh bụng bầu lớn chuẩn bị cho ngày vượt cạn

Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng đã gửi lời chúc mừng và khen ngợi khi thấy người đẹp tỏ rõ sự hạnh phúc khi sắp chào đón một thành viên mới trong gia đình nhỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoàng Oanh Hoàng Oanh mang thai ông xã Hoàng Oanh

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 9 giờ 55 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 25 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 27 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 44 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 11 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026