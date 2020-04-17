Hoàng Oanh chạnh lòng chia sẻ về chuyện xa chồng khi mang thai, tiết lộ nguyên nhân mong có con trai đầu lòng

Trong một bài phỏng vấn mới đây, MC Hoàng Oanh đã có những chia sẻ đầy thú vị về câu chuyện lần đầu làm mẹ.

Đầu tháng 3 vừa qua, MC Hoàng Oanh hạnh phúc tiết lộ giới tính con đầu lòng đến người hâm mộ. Theo đó, gia đình cô đang chuẩn bị đón chào một bé trai kháu khỉnh. Bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã đồng loạt gửi lời chúc mừng đến vợ chồng cô.

Hoàng Oanh và chồng hạnh phúc chuẩn bị đón con đầu lòng - Ảnh: FB

Mới đây, Hoàng Oanh đã có những chia sẻ về quá trình mang thai của mình đến khán giả qua một bài phỏng vấn. Nữ MC tiết lộ khoảng thời gian gần đây, cô và chồng phải sống xa nhau vì Jack đang làm việc ở Singapore. Lúc đầu, ông xã Hoàng Oanh dự định đi về giữa hai nước để chăm vợ. Tuy nhiên, vì dịch bệnh Covid-19 nên anh bị cấm nhập cảnh.

Hoàng Oanh cho biết: “Thú thật, đôi lúc tôi chạnh lòng, không có chồng bên cạnh lúc bầu bí thế này. Nhưng hoàn cảnh đã như vậy rồi, chúng tôi chỉ động viên nhau lạc quan lên”.

Dẫu vậy, vợ chồng cô vẫn thường xuyên gọi điện và nhắn tin tâm sự với nhau vượt qua giai đoạn khó khăn. Mỗi tối, Jack đều gọi Facetime, vừa chơi guitar vừa hát cho vợ dễ ngủ.

Hoàng Oanh cho biết hơi chạnh lòng vì phải xa chồng trong lúc mang thai - Ảnh: FB

Khi được hỏi về mong muốn sinh con gái hay con trai, Hoàng Oanh cho biết vợ chồng cô đều muốn sinh quý tử đầu lòng. Bởi lẽ, cô là chị cả trong gia đình nên hiểu được nỗi vất vả khi phải chăm sóc các em. Chính vì điều này mà cô mong có thể sinh con trai đầu lòng để bé sau này lớn lên bảo vệ các em. Còn đối với Jack, vì gia đình chỉ có một em gái nên anh vô cùng hy vọng vợ sẽ sinh con trai.

Chia sẻ về quyết định có quay trở lại với nghệ thuật sau khi sinh con hay không, Hoàng Oanh cho biết muốn dành nhiều thời gian chăm con, vì gia đình là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, cô sẽ không từ bỏ sự nghiệp. Chồng cô cũng ủng hộ việc vợ đi làm trở lại sau sinh, nên Hoàng Oanh sẽ hội ngộ khán giả trong thời gian gần nhất.

Dân mạng thích thú với cách tiết lộ giới tính con đầu lòng độc đáo của vợ chồng MC Hoàng Oanh Trong đoạn video được chia sẻ trên kênh Youtube riêng, vợ chồng MC Hoàng Oanh không thể giấu được niềm hạnh phúc khi biết giới tính con đầu lòng.

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