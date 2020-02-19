Bị nhắc nhở vì mang giày cao gót lúc bầu bí, Á hậu Hoàng Oanh chia sẻ bất ngờ

Trước sự lo lắng của mọi người, Á hậu Hoàng Oanh cho biết những bức ảnh diện váy áo lộng lẫy và giày cao gót xuống phố là hình cũ chụp từ nhiều năm trước.

Sau khi công khai thông tin mang bầu con đầu lòng với chồng ngoại quốc, Á hậu Hoàng Oanh hạn chế công việc để ở nhà dưỡng thai. Dù đang trong giai đoạn thai nghén nhưng chân dài 9x vẫn rất chăm tụ họp bạn bè. Cô nàng được ngợi khen hết lời bởi nhan sắc rạng ngời khi đọ sắc cùng hội bạn thân toàn mỹ nhân.

Nàng Á hậu tự tin đọ sắc bên hội bạn lâu năm, có cả vợ Trường Giang - Ảnh: FB

Tuy nhiên, điều khiến mọi người lo lắng là hình ảnh cô nàng xuống phố với giày cao gót được đăng tải trên Facebook mới đây. Hoàng Oanh được nhắc nhở nên cẩn trọng vì việc này rất nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến mẹ và bé.

Hoàng Oanh gây hoang mang, lo lắng khi đăng tải nhiều hình ảnh mang giày cao gót trong lúc mang thai - Ảnh: FB

Mới đây, MC Hoàng Oanh đã lên tiếng giải thích. Chân dài này cho biết, những hình ảnh diện váy áo sang chảnh, giày cao gót đã được chụp cách đây 3-4 năm.

Cô còn nhấn mạnh rằng: "Em cũng biết chăm sóc bản thân và em bé mà, cả tháng nay mang giày bệt hoặc giày thấp hơn 5cm nếu mặc váy dài để không bị vấp thôi. Giờ ai mời chụp đầm bầu hay sản phẩm cho mẹ bầu em bé là em làm liền, ở nhà trốn Covid-19 cũng buồn chán lắm".

Hoàng Oanh và ông xã ngoại quốc kết hôn vào cuối năm 2019 - Ảnh: FB

Dưới bài viết, nhiều người gửi lời hỏi thăm Hoàng Oanh và khuyên cô nên giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch này.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-nhac-nho-vi-mang-giay-cao-got-luc-bau-bi-a-hau-hoang-oanh-chia-se-bat-ngo-351376.html