Tụ họp cùng hội bạn thân, Hoàng Oanh lộ bụng bầu lớn, Nhã Phương gầy gò sau sinh

Hậu trường 12/02/2020 15:03

Tụ họp cùng hội bạn thân, diễn viên Nhã Phương và Á hậu Hoàng Oanh thu hút sự chú ý bởi ngoại hình thay đổi bất ngờ.

Dù đang trong thời kỳ thai nghén nhưng Á hậu Hoàng Oanh vẫn rạng rỡ đi gặp gỡ bạn bè. Trên trang cá nhân, chân dài 9x vừa khoe loạt ảnh bên hội bạn lâu năm, bao gồm diễn viên Nhã Phương. Ban đầu các cô nàng đều mang khẩu trang để bảo vệ sức khỏe trước dịch Covid-19 nhưng sau đó đã tháo xuống để ghi lại những khoảnh khắc đẹp.

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Hoàng Oanh tự tin đọ sắc cùng hội bạn dù đang bầu bì - Ảnh: FB

Qua hình ảnh được đăng tải, có thể thấy Hoàng Oanh vẫn giữ được tâm trạng thoải mái và vui vẻ trong thai kỳ. Cô nàng vẫn chưa tăng cân nhiều, gương mặt thanh tú và tươi tắn. Tuy nhiên, dễ dàng nhận thấy vùng bụng của cô đã có sự thay đổi lớn.

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Mọi người mang khẩu trang phòng dịch Covid-19. Dù nàng Á hậu dùng tay che bụng nhưng vẫn để lộ vòng 2 khá lớn - Ảnh: FB
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Diện đồ rộng, Nhã Phương lộ vóc dáng gầy gò - Ảnh: FB

Trong ảnh, một gương mặt khác cũng được chú ý không kém đó là bà xã Trường Giang. Nữ diễn viên "Tuổi thanh xuân" gây hoang mang vì thân hình gầy gò, đôi tay khẳng khiu. Dù giữ được thần sắc tươi tắn, trẻ trung nhưng gương mặt của Nhã Phương không còn đầy đặn như xưa.

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Một trong những hình ảnh khiến Nhã Phương bị chê 'gầy giơ xương' trước đây - Ảnh: FB

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên bà xã Trường Giang khiến người hâm mộ xót xa vì để lộ vóc dáng gầy gò. Nhiều người khuyên cô nên chú ý hơn đến vấn đề cân nặng để đảm bảo sức khỏe.

Nhã Phương: Giảm cân cũng là một cách tôn trọng khán giả

Nhã Phương: Giảm cân cũng là một cách tôn trọng khán giả

"Không thể nào có một cô diễn viên mập mạp, ù lì được. Giảm cân cũng là một cách tôn trọng khán giả, những người luôn yêu thương mình", Nhã Phương nói.

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Từ khóa:   bà xã Trường Giang Nhã Phương Hoàng Oanh

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