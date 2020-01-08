Từ sau khi về chung một nhà, cặp vợ chồng nổi tiếng nhất nhì Vbiz – Trường Giang và Nhã Phương hiếm khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với truyền thông. Chính vì vậy mà mỗi lần cặp đôi xuất hiện công khai tại các sự kiện giải trí, người hâm mộ không ngừng bấn loạn bởi những hành động ngọt ngào mà Trường Giang dành cho bà xã.

Vợ chồng Trường Giang và Nhã Phương được rất nhiều khán giả yêu mến - Ảnh: Internet

Mới đây, cả hai đã có chuyến nghỉ dưỡng tại Đà Lạt kết hợp với công việc. Theo đó, Nhã Phương và Trường Giang bị bắt gặp đang cùng nhau thực hiện bộ ảnh mới. Ngay lập tức, loạt ảnh hậu trường của cặp đôi đã được chia sẻ lên mạng xã hội với tốc độ “chóng mặt”.