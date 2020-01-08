Những bức ảnh hậu trường được ghi lại từ buổi chụp hình của cặp đôi Trường Giang và Nhã Phương khiến người hâm mộ đổ rạp vì quá ngọt ngào.
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Từ sau khi về chung một nhà, cặp vợ chồng nổi tiếng nhất nhì Vbiz – Trường Giang và Nhã Phương hiếm khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với truyền thông. Chính vì vậy mà mỗi lần cặp đôi xuất hiện công khai tại các sự kiện giải trí, người hâm mộ không ngừng bấn loạn bởi những hành động ngọt ngào mà Trường Giang dành cho bà xã.
Mới đây, cả hai đã có chuyến nghỉ dưỡng tại Đà Lạt kết hợp với công việc. Theo đó, Nhã Phương và Trường Giang bị bắt gặp đang cùng nhau thực hiện bộ ảnh mới. Ngay lập tức, loạt ảnh hậu trường của cặp đôi đã được chia sẻ lên mạng xã hội với tốc độ “chóng mặt”.
Qua những hình ảnh được chia sẻ, vợ chồng “Mười khó” diện trang phục khá đơn giản và trẻ trung. Bên cạnh đó, cặp đôi còn khiến người hâm mộ đổ rạp với loạt biểu cảm siêu đáng yêu và ngọt ngào dành cho nhau. Sau khi xem những hình ảnh hậu trường “tình bể bình” này, fan của cả hai đang vô cùng háo hức và mong chờ về bộ ảnh sắp tới.
Trên trang cá nhân, Nhã Phương cũng chia sẻ một đoạn clip ngắn khoe nhan sắc trong veo tại “thành phố ngàn hoa” kèm dòng trạng thái đầy hài hước: “Đón chút nắng sớm của Đà Lạt rồi chạy về với anh Mười dễ”. Dưới bình luận, cư dân mạng không ngừng khen ngợi nhan sắc của bà xã Trường Giang.