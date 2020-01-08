Kín tiếng nhất nhì Vbiz, Trường Giang - Nhã Phương chỉ lộ vài bức ảnh hậu trường đã đủ khiến fan bấn loạn

Hậu trường 08/01/2020 11:42

Những bức ảnh hậu trường được ghi lại từ buổi chụp hình của cặp đôi Trường Giang và Nhã Phương khiến người hâm mộ đổ rạp vì quá ngọt ngào.

Từ sau khi về chung một nhà, cặp vợ chồng nổi tiếng nhất nhì Vbiz – Trường GiangNhã Phương hiếm khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân với truyền thông. Chính vì vậy mà mỗi lần cặp đôi xuất hiện công khai tại các sự kiện giải trí, người hâm mộ không ngừng bấn loạn bởi những hành động ngọt ngào mà Trường Giang dành cho bà xã.

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Vợ chồng Trường Giang và Nhã Phương được rất nhiều khán giả yêu mến - Ảnh: Internet

Mới đây, cả hai đã có chuyến nghỉ dưỡng tại Đà Lạt kết hợp với công việc. Theo đó, Nhã Phương và Trường Giang bị bắt gặp đang cùng nhau thực hiện bộ ảnh mới. Ngay lập tức, loạt ảnh hậu trường của cặp đôi đã được chia sẻ lên mạng xã hội với tốc độ “chóng mặt”.

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Cả hai chuẩn bị chiêu đãi fan bộ ảnh lãng mạn tại Đà Lạt - Ảnh: Internet
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Cả hai có những biểu cảm vô cùng tình tứ...
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...và cũng cực nhắng nhít - Ảnh: Internet
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Người hâm mộ đang vô cùng mong chờ bộ ảnh của cặp đôi - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, vợ chồng “Mười khó” diện trang phục khá đơn giản và trẻ trung. Bên cạnh đó, cặp đôi còn khiến người hâm mộ đổ rạp với loạt biểu cảm siêu đáng yêu và ngọt ngào dành cho nhau. Sau khi xem những hình ảnh hậu trường “tình bể bình” này, fan của cả hai đang vô cùng háo hức và mong chờ về bộ ảnh sắp tới.

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Nhã Phương ngày càng thăng hạng nhan sắc - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Nhã Phương cũng chia sẻ một đoạn clip ngắn khoe nhan sắc trong veo tại “thành phố ngàn hoa” kèm dòng trạng thái đầy hài hước: “Đón chút nắng sớm của Đà Lạt rồi chạy về với anh Mười dễ”. Dưới bình luận, cư dân mạng không ngừng khen ngợi nhan sắc của bà xã Trường Giang.

Nhã Phương khoe cuộc sống viên mãn bên Trường Giang sau 1 năm kết hôn, lần đầu nói về con gái cưng

Nhã Phương khoe cuộc sống viên mãn bên Trường Giang sau 1 năm kết hôn, lần đầu nói về con gái cưng

Sau 1 năm kết hôn, diễn viên Nhã Phương khoe cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên Trường Giang. Cô còn khẳng định tình yêu dành cho chồng ngày càng lớn.

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Từ khóa:   bà xã Trường Giang Trường Giang Nhã Phương

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