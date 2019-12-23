Nhã Phương khoe cuộc sống viên mãn bên Trường Giang sau 1 năm kết hôn, lần đầu nói về con gái cưng

Sau 1 năm kết hôn, diễn viên Nhã Phương khoe cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên Trường Giang. Cô còn khẳng định tình yêu dành cho chồng ngày càng lớn.

Trường Giang và Nhã Phương là một trong những đôi vợ chồng có cuộc sống đời tư khá kín tiếng của làng giải trí Việt. Sau 1 năm "về chung nhà", vợ chồng nghệ sĩ rất hiếm khi tiết lộ về cuộc sống hôn nhân và con gái cưng. Dù vậy, mọi động thái của cặp đôi vẫn thu hút sự chú ý đặc biệt từ đông đảo dân mạng.

Trường Giang và Nhã Phương kết hôn vào giữa năm 2018, hiện cặp đôi đã có một 'tiểu công chúa'...

... tuy nhiên, diện mạo em bé vẫn chưa một lần được hé lộ - Ảnh: FB

Mới đây, diễn viên Nhã Phương đã đăng tải dòng trạng thái vô cùng ngọt ngào gửi đến ông xã. Cô khẳng định cuộc sống hôn nhân đang rất viên mãn sau 1 năm kết hôn và sinh con. Mỹ nhân phim "Vừa đi vừa khóc" lần đầu tiết lộ tên gọi thân mật của con gái cưng.

Nhã Phương nhắn đến ông xã Trường Giang: "Cuối cùng những điều ước trong năm 2019 của Ba xem như đã thành hiện thực hết rồi nha, một ngôi nhà nhỏ xinh xinh, một công chúa để Ba cưng nựng, một bộ phim điện ảnh sắp phát hành và một liveshow dành cho bà con xa quê ở Mỹ đã hoàn thành... mừng cho một năm thành công rực rỡ của Ba nè, nói vậy chứ Mẹ cũng thành công không kém nha... thành công lớn nhất của Mẹ là mang tiểu công chúa Destiny đến với gia đình nhỏ của mình. Nói chung 2019 là một năm tràn ngập hạnh phúc của chúng mình Ba nhỉ! lâu lâu viết sến sến một tí chứ không có người kiện cáo nói 'Mẹ không có thương Ba như trước' hehee... khẳng định luôn yêu thương ngút ngàn nha".

Trải qua nhiều lần hợp tan, cuối cùng Trường Giang và Nhã Phương vẫn sống hạnh phúc bên nhau như sự sắp đặt của định mệnh. Có lẽ vì điều này mà cặp đôi quyết định đặt tên cho "tiểu công chúa" là Destiny.

Thời gian gần đây, cặp đôi thường xuyên sánh bước tại các sự kiện - Ảnh: FB

Dưới bài viết, Lâm Vỹ Dạ, Midu, Kiều My... cùng đông đảo người hâm mộ gửi lời chúc hạnh phúc đến vợ chồng "Mười Khó".

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