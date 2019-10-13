Tụ họp cùng bạn bè, bà xã Trường Giang – Nhã Phương gây chú ý khi bế một đứa bé trên tay

Hình ảnh nữ diễn viên Nhã Phương bế một em bé trên tay khi tụ họp cùng hội bạn khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.
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Mới đây, bà xã Trường Giang - nữ diễn viên Nhã Phương vừa tham gia một buổi tiệc đầy tháng của con trai bạn thân. Qua hình ảnh được chia sẻ, người đẹp diện trang phục khá đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng trông vô cùng trẻ trung.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất chính là khoảnh khắc vợ chàng “Mười khó” bế em bé trên tay. Cách cô nàng khéo léo đỡ đầu rồi gọn gàng ôm bé vào lòng khiến không ít người hâm mộ bất ngờ và thích thú. Trước đây, nhiều người cho rằng do công việc nghệ thuật bận rộn, bà xã Trường Giang chắc hẳn không thể dành nhiều thời gian chăm chút cho con cái.
Tuy nhiên, sau khi chứng kiến khoảnh khắc cô nàng bế em bé vô cùng thuần thục lại tràn đầy tình thương, người ta chợt nhận ra cô cũng như bao “bà mẹ bỉm sữa” khác. Người hâm mộ hy vọng sẽ sớm thấy hình ảnh nữ diễn viên bế chính con ruột của mình.
Từ sau khi kết hôn và sinh con, vợ chồng “Mười khó” rất hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư. Những thông tin và hình ảnh về con gái của cặp đôi đến nay vẫn được giấu kỹ.