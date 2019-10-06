Ngày càng thăng hạng nhan sắc, Nhã Phương diện váy trễ nải khoe vòng 1 nóng bỏng ‘đốt mắt’ người nhìn

Hậu trường 06/10/2019 15:58

Xuất hiện tại một sự kiện ở Hà Nội, diễn viên Nhã Phương diện trang phục lộng lẫy, chứng minh nhan sắc “gái một con trông mòn con mắt”.

Trở lại với các hoạt động nghệ thuật sau khoảng thời gian “ở ẩn” sinh con, diễn viên Nhã Phương được nhận xét ngày càng xinh đẹp và mặn mà hơn. Bên cạnh đó, dạo gần đây, bà xã Trường Giang còn gây ấn tượng với hình ảnh trưởng thành và quyến rũ hơn trước.

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Nhã Phương ngày càng thăng hạng nhan sắc - Ảnh: Internet

Mới đây, Nhã Phương đã có mặt tại một sự kiện ở Hà Nội và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Diện chiếc đầm đen trễ vai ánh kim với thiết kế xẻ cao đầy gợi cảm, Nhã Phương chiếm trọn spotlight từ truyền thông.

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Nhã Phương diện đầm ánh kim xẻ cao, khoe trọn đôi chân thon dài và vai trần gợi cảm - Ảnh: Internet

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Cận cảnh nét quyến rũ của bà mẹ một con - Ảnh: Internet
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Vẻ đẹp không tì vết của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên “Tuổi thanh xuân” khoe dáng thon gọn cùng đôi gò bồng đảo căng đầy. Đặc biệt, đôi chân thon dài không tì vết của người đẹp khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ. Nhiều người nhận xét Nhã Phương trông có da có thịt hơn hẳn thời gian trước.

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Nhã Phương được nhận xét có sức sống hơn sau khi tăng cân - Ảnh: Internet

Được biết, sau khi sinh con đầu lòng, Nhã Phương đã giảm liền 15kg. Chính vì vậy, suốt một khoảng thời gian, nữ diễn viên luôn xuất hiện với hình ảnh gầy gò đến mức lộ cả xương ngực.

Chia sẻ về vấn đề cân nặng hiện tại, Nhã Phương cho biết cô đã tăng 2kg trong vòng 1 tháng nhờ chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Bên cạnh đó, Nhã Phương cho biết cô không hề có ý định nhịn ăn để giảm cân mà chỉ luyện tập thể dục giữ dáng.

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Hiện tại, cô vẫn chưa nhận dự án phim ảnh mà chỉ tham gia các sự kiện - Ảnh: Internet

Trước lời chia sẻ này của bà xã Trường Giang, người hâm mộ cũng phần nào yên tâm và bớt lo lắng cho sức khỏe của cô.

Diện đồ "bánh bèo" mong manh nhưng Nhã Phương lại vô tình để lộ vòng 1 siêu "khủng" bất thường

Diện đồ "bánh bèo" mong manh nhưng Nhã Phương lại vô tình để lộ vòng 1 siêu "khủng" bất thường

Không cần phô phang nhiều, chỉ một khoảnh khắc nhẹ nhàng nhưng Nhã Phương cũng biết cách khoe khéo sự nóng bỏng của mình.

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Từ khóa:   bà xã Trường Giang Trường Giang Nhã Phương

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