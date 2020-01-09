Nhã Phương diện váy đỏ quyến rũ khoe nhan sắc thăng hạng nhưng hành động đặc biệt dành cho ông xã mới gây chú ý

Cùng xuất hiện trong ngày khai trương nhà hàng riêng, vợ chồng Trường Giang và Nhã Phương nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông cũng như người hâm mộ.
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Mới đây, Trường Giang và Nhã Phương đã cùng nhau xuất hiện trong ngày khai trương nhà hàng riêng tại Vũng Tàu. Tại sự kiện, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Vbiz như: Puka, Duy Khánh, Mạc Văn Khoa, Lê Giang, Trương Thế Vinh, Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Khả Như… đã đến chúc mừng cặp đôi.
Hiếm khi có mặt cùng nhau tại một sự kiện, vợ chồng “Mười khó” ngay lập tức nhận được sự quan tâm của truyền thông và công chúng. Diện đầm đỏ quyến rũ khoe vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ, bà xã Trường Giang được nhận xét ngày càng trẻ trung, xinh đẹp.
Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc thăng hạng, Nhã Phương còn thu hút sự chú ý với cử chỉ đầy tình tứ dành cho ông xã Trường Giang. Qua những hình ảnh được chia sẻ, người đẹp liên tục nựng má chàng “Mười khó” đầy âu yếm. Trong khi đó, nam danh hài cũng dành cho Nhã Phương ánh nhìn ngọt ngào.
Dù khá kín tiếng trong chuyện đời tư nhưng mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Trường Giang và Nhã Phương luôn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ bởi hạnh phúc mà họ đang có. Được biết, cặp đôi vừa hoàn thành bộ ảnh mới tại Đà Lạt và sẽ sớm chia sẻ đến người hâm mộ trong thời gian tới.