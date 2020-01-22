Xuất hiện tại một sự kiện mới đây, Á hậu Hoàng Oanh khiến người hâm mộ lo lắng khi mang giày cao ngất ngưởng dù đang mang thai.

Từ sau khi kết hôn, nhất cử nhất động của vợ chồng Á hậu Hoàng Oanh luôn nhận được sự chú ý từ công chúng. Cách đây không lâu, Hoàng Oanh đã chính thức xác nhận việc mang thai con đầu lòng trên trang Facebook cá nhân. Ngay sau đó, người đẹp đã nhận về hàng loạt lời chúc mừng từ bạn bè cũng như người hâm mộ.

Trước khi xác nhận có ‘tin vui’, Hoàng Oanh từng vướng nghi vấn mang thai khi lộ vòng bụng lớn bất thường tại các sự kiện giải trí – Ảnh: FB

Mới đây, Hoàng Oanh khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện lộng lẫy tại một sự kiện giải trí. Diện váy trắng với thiết kế đặc biệt che khéo vòng 2, người đẹp được nhận xét là “hack dáng” tài tình.

Đang mang thai con đầu lòng, Á hậu Hoàng Oanh tăng cân trông thấy nhưng nhan sắc vẫn vô cùng xinh đẹp, rạng rỡ - Ảnh: FB

Tuy nhiên, điều khiến khán giả chú ý nhất lại chính là đôi giày cao chót vót của Hoàng Oanh. Nhiều người tỏ ra vô cùng lo lắng cho Hoàng Oanh vì điều này có thể gây nguy hiểm cho mẹ bầu. Thậm chí, một số cư dân mạng còn khuyên cô nên hạn chế đi giày cao gót để đảm bảo sức khỏe thai kỳ.

Không ít người hoảng hồn khi thấy đôi giày cao chót vót của Hoàng Oanh – Ảnh: FB

Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của MC Hoàng Oanh, nhiều cư dân mạng để lại bình luận ngợi khen nhan sắc của cô dưới bài đăng: “Ôi trời ơi! Không ngừng xinh luôn á”, “Bầu Oanh đẹp quá nè”, “Xinh và sang quá chị ơi”, “Đẹp rạng ngời luôn nè”, “Ngày càng đẹp bé ơi”…

Đang bầu bí, Hoàng Oanh diện bikini khoe 3 vòng 'bốc lửa' bên chồng ngoại quốc Á hậu Hoàng Oanh khiến mọi người trầm trồ, xuýt xoa bởi thân hình nóng bỏng khó cưỡng dù đang trong thời kỳ thai nghén.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-bau-hoang-oanh-long-lay-du-su-kien-nhung-lai-khien-fan-hoang-hon-vi-chi-tiet-nay-349306.html