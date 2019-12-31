Khoe ảnh trăng mật ngọt ngào bên chồng, Á hậu Hoàng Oanh lộ vòng 2 'nhấp nhô'

Diện trang phục rộng che vóc dáng nhưng Á hậu Hoàng Oanh vẫn để lộ vòng 2 to bất thường khi khoe ảnh cùng chồng ngoại quốc đi hưởng tuần trăng mật muộn.
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Gần 1 tháng sau đám cưới, Á hậu Hoàng Oanh và ông xã ngoại quốc mới sắp xếp được thời gian đi hưởng tuần trăng mật. Trên trang cá nhân, chân dài 9x chia sẻ: "Bạn già, lạnh quá phải ôm bạn chứ bữa giờ quạo dữ lắm. Hồi xưa đi bao nhiêu nơi không sao, bây giờ đi tới đâu càm ràm khó tính tới đó, kỳ vậy trời? Bởi vậy đừng để mấy anh dụ ngọt rồi lấy chồng sớm nha mấy chị em ơi”.
Kèm theo đó, Hoàng Oanh đăng tải loạt ảnh ngọt ngào bên cạnh ông xã Jack Cole tại châu Âu. Trong ảnh, đôi vợ chồng son dành cho nhau nhiều cử chỉ âu yếm ngọt ngào. Có thể thấy, cả hai đã có một kỳ nghỉ vô cùng thoải mái và vui vẻ.
Thế nhưng, điều mọi người chú ý hơn cả là thân hình hơi mũm mĩm và vòng 2 "nhấp nhô" của Hoàng Oanh giữa nghi án mang thai.
Trước đó, chân dài này cũng vướng tin đồn bầu bí khi chia sẻ hình ảnh trong và sau đám cưới. Tuy nhiên, mặc kệ dân tình xôn xao bàn tán, Hoàng Oanh vẫn tỏ ra thờ ơ và không mấy để tâm.