Tâm sự đầu tiên của Hoàng Oanh sau 2 ngày lấy chồng, nhắn gửi xúc động đến bố mẹ chồng

Hậu trường 04/12/2019 12:01

Sau đám cưới với chồng ngoại quốc, Á hậu Hoàng Oanh cảm ơn bạn bè, người thân đã quan tâm và gửi lời chúc phúc đến mình.

Hai ngày sau đám cưới, Á hậu Hoàng Oanh đã đăng tải loạt ảnh đáng nhớ trong ngày vu quy. Cô cũng không quên gửi lời cảm ơn đến người thân, bạn bè đã đến dự hôn lễ và gửi những lời chúc tốt đẹp đến mình và chồng Mỹ.

Hoàng Oanh viết: "Hai ngày sau đám cưới, vợ chồng Oanh mới ổn hơn chút. Sức khỏe thì tạm nhưng tinh thần thì tốt vô cùng. Bởi vì tụi Oanh cảm thấy mình quá may mắn, luôn có gia đình ở bên, bạn bè yêu thương, anh chị em đồng nghiệp hỗ trợ hết mình và vô vàn những lời chúc phúc tốt đẹp từ mọi người".

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Á hậu Hoàng Oanh rạng rỡ trong ngày về nhà chồng - Ảnh: FB
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Khoảnh khắc xúc động khi Hoàng Oanh được bố mẹ dắt tay lên lễ đường - Ảnh: FB

Nàng Á hậu chia sẻ về chuyện hai vợ chồng bị sốt cao 41 độ trước ngày cưới và phải nằm mê man trên giường. Hoàng Oanh dành lời khen và cảm ơn ông xã vì đã quan tâm, chăm sóc cô chu đáo dù chính anh cũng bị bệnh: "Cái kiểu của ảnh là lúc bệnh cần nằm 1 mình suốt 1,2 ngày không thể làm gì cả, vậy mà hôm đám cưới chạy suốt như thế. Ba má Jack vô cùng bất ngờ bảo: Nó thật sự yêu con lắm, nhỏ lớn nó bệnh đừng hòng ai kêu nó ra khỏi giường!".

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Lễ vu quy của nàng Á hậu hội tụ nhiều gương mặt quen thuộc của showbiz - Ảnh: FB
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Bố mẹ cô dâu và chú rể nâng ly chúc mừng hai con trong tiệc cưới vào tối 1/12 - Ảnh: FB

Cô cảm ơn gia đình mình và nhắn gửi ngọt ngào đến bố mẹ chồng: "Cảm ơn gia đình của con. Giờ con có thêm bố mẹ Cole và chồng Jack yêu thương con nữa. Con thật sự cảm thấy là cô gái may mắn nhất trên đời này. Tụi con biết còn nhiều khó khăn, thử thách phía trước nhưng chắc chắn sẽ có vô vàn những phần thưởng xứng đáng cho những ai luôn nỗ lực và sống chân thành với trái tim mình".

Bằng chứng Hoàng Oanh và chồng Tây “cưới chạy bầu”

Bằng chứng Hoàng Oanh và chồng Tây “cưới chạy bầu”

Những hình ảnh trong lễ cưới như bằng chứng xác thực chứng minh Hoàng Oanh “cưới chạy bầu” khi tổ chức hôn lễ khá gấp gáp.

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