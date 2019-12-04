Tâm sự đầu tiên của Hoàng Oanh sau 2 ngày lấy chồng, nhắn gửi xúc động đến bố mẹ chồng

Hai ngày sau đám cưới, Á hậu Hoàng Oanh đã đăng tải loạt ảnh đáng nhớ trong ngày vu quy. Cô cũng không quên gửi lời cảm ơn đến người thân, bạn bè đã đến dự hôn lễ và gửi những lời chúc tốt đẹp đến mình và chồng Mỹ.

Hoàng Oanh viết: "Hai ngày sau đám cưới, vợ chồng Oanh mới ổn hơn chút. Sức khỏe thì tạm nhưng tinh thần thì tốt vô cùng. Bởi vì tụi Oanh cảm thấy mình quá may mắn, luôn có gia đình ở bên, bạn bè yêu thương, anh chị em đồng nghiệp hỗ trợ hết mình và vô vàn những lời chúc phúc tốt đẹp từ mọi người".