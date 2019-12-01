Lễ rước dâu của Á hậu Hoàng Oanh: Hội bạn thân showbiz lộ diện, mẹ chồng ngoại quốc gây bất ngờ khi diện áo dài Việt Nam

Sáng nay (1/12), lễ rước dâu của Á hậu Hoàng Oanh chính thức diễn ra trong niềm hạnh phúc của gia đình hai bên và bạn bè thân thiết.
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Sau 2 năm hẹn hò, Á hậu Hoàng Oanh và bạn trai ngoại quốc đã quyết định “về chung một nhà”. Cách đây vài ngày, bộ ảnh cưới của cặp đôi được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến khán giả bấn loạn vì quá lung linh.
Hôm nay (1/12), lễ rước dâu của Hoàng Oanh đã được tổ chức tại nhà riêng tại quận 10 (TP. Hồ Chí Minh). Từ sáng sớm, hội bạn thân showbiz của Hoàng Oanh gồm nữ ca sĩ Ái Phương, diễn viên Hoàng Yến Chibi, Minh Thảo… đã có mặt tại nhà cô dâu.
Không gian tiệc cưới được trang trí với tông trắng và hồng chủ đạo. Hoàng Oanh và ông xã Jack cùng diện áo dài đỏ với chi tiết thêu cầu kỳ. Cặp đôi vô cùng rạng rỡ và hạnh phúc trong ngày trọng đại. Ở mỗi khoảnh khắc, Jack liên tục quan tâm và ân cần chăm sóc vợ.
Bên cạnh đó, hình ảnh mẹ chồng MC Hoàng Oanh diện trang phục áo dài trong ngày cưới của các con cũng khiến nhiều người thích thú. Vẻ quý phái, sang trọng của bà trong quốc phục Việt Nam nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.
Sau lễ rước dâu, cặp đôi sẽ tổ chức tiệc cưới tại một khách sạn sang trọng ở quận 7 (TP. Hồ Chí Minh) với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.