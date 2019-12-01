Lễ rước dâu của Á hậu Hoàng Oanh: Hội bạn thân showbiz lộ diện, mẹ chồng ngoại quốc gây bất ngờ khi diện áo dài Việt Nam

Sau 2 năm hẹn hò, Á hậu Hoàng Oanh và bạn trai ngoại quốc đã quyết định “về chung một nhà”. Cách đây vài ngày, bộ ảnh cưới của cặp đôi được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến khán giả bấn loạn vì quá lung linh.

Cả hai được dân mạng nhận xét vô cùng đẹp đôi - Ảnh: Internet

Hôm nay (1/12), lễ rước dâu của Hoàng Oanh đã được tổ chức tại nhà riêng tại quận 10 (TP. Hồ Chí Minh). Từ sáng sớm, hội bạn thân showbiz của Hoàng Oanh gồm nữ ca sĩ Ái Phương, diễn viên Hoàng Yến Chibi, Minh Thảo… đã có mặt tại nhà cô dâu.