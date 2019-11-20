Chẳng cần chờ đợi thêm nữa, chồng Tây của Hoàng Oanh đã lộ diện: Đâu chỉ điển trai, body cũng thuộc hàng cực phẩm

Sau 2 năm hẹn hò, Á hậu Hoàng Oanh và bạn trai sẽ tổ chức đám cưới tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 1/12 tới đây. Cặp đôi cũng đã gửi thiệp mời đến bạn bè và nghệ sĩ Việt thân thiết. Được biết, chồng sắp cưới của Hoàng Oanh tên là Jack, sinh năm 1989 và đang sinh sống tại Singapore. Ngoài ra, Jack còn là người bản lĩnh, lạc quan và yêu gia đình.

Hoàng Oanh sẽ lên xe hoa vào đầu tháng 12 - Ảnh: Internet

Từ sau khi công khai chuyện hẹn hò đến khi thông báo kết hôn, Hoàng Oanh rất ít khi chia sẻ thông tin và hình ảnh về bạn trai. Trong loạt ảnh cưới mới tung ra gần đây, người đẹp cũng quyết không để lộ chân dung chú rể. Chính vì vậy, công chúng vô cùng tò mò về bạn trai của Hoàng Oanh.