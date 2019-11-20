Chẳng cần chờ đợi thêm nữa, chồng Tây của Hoàng Oanh đã lộ diện: Đâu chỉ điển trai, body cũng thuộc hàng cực phẩm

Mới đây, loạt ảnh tình cảm của Á hậu Hoàng Oanh và chồng Tây bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.
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Sau 2 năm hẹn hò, Á hậu Hoàng Oanh và bạn trai sẽ tổ chức đám cưới tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 1/12 tới đây. Cặp đôi cũng đã gửi thiệp mời đến bạn bè và nghệ sĩ Việt thân thiết. Được biết, chồng sắp cưới của Hoàng Oanh tên là Jack, sinh năm 1989 và đang sinh sống tại Singapore. Ngoài ra, Jack còn là người bản lĩnh, lạc quan và yêu gia đình.
Từ sau khi công khai chuyện hẹn hò đến khi thông báo kết hôn, Hoàng Oanh rất ít khi chia sẻ thông tin và hình ảnh về bạn trai. Trong loạt ảnh cưới mới tung ra gần đây, người đẹp cũng quyết không để lộ chân dung chú rể. Chính vì vậy, công chúng vô cùng tò mò về bạn trai của Hoàng Oanh.
Tuy nhiên, mới đây, chân dung chồng sắp cưới của Hoàng Oanh đã được hé lộ. Qua những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, Jack gây ấn tượng với gương mặt điển trai cùng nụ cười hiền. Bên cạnh đó, anh chàng còn sở hữu body 6 múi săn chắc và được cư dân mạng xếp vào hàng “cực phẩm”.
Trong ảnh, người hâm mộ còn tinh ý phát hiện ra Hoàng Oanh và ba mẹ chồng vô cùng thân thiết. Ở mỗi khoảnh khắc, cô không giấu được vẻ rạng rỡ và nụ cười hạnh phúc.