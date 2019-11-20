Chẳng cần chờ đợi thêm nữa, chồng Tây của Hoàng Oanh đã lộ diện: Đâu chỉ điển trai, body cũng thuộc hàng cực phẩm

Hậu trường 20/11/2019 10:54

Mới đây, loạt ảnh tình cảm của Á hậu Hoàng Oanh và chồng Tây bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Sau 2 năm hẹn hò, Á hậu Hoàng Oanh và bạn trai sẽ tổ chức đám cưới tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 1/12 tới đây. Cặp đôi cũng đã gửi thiệp mời đến bạn bè và nghệ sĩ Việt thân thiết. Được biết, chồng sắp cưới của Hoàng Oanh tên là Jack, sinh năm 1989 và đang sinh sống tại Singapore. Ngoài ra, Jack còn là người bản lĩnh, lạc quan và yêu gia đình.

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Hoàng Oanh sẽ lên xe hoa vào đầu tháng 12 - Ảnh: Internet

Từ sau khi công khai chuyện hẹn hò đến khi thông báo kết hôn, Hoàng Oanh rất ít khi chia sẻ thông tin và hình ảnh về bạn trai. Trong loạt ảnh cưới mới tung ra gần đây, người đẹp cũng quyết không để lộ chân dung chú rể. Chính vì vậy, công chúng vô cùng tò mò về bạn trai của Hoàng Oanh.

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Những hình ảnh hiếm hoi của bạn trai Hoàng Oanh - Ảnh: IG

Tuy nhiên, mới đây, chân dung chồng sắp cưới của Hoàng Oanh đã được hé lộ. Qua những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, Jack gây ấn tượng với gương mặt điển trai cùng nụ cười hiền. Bên cạnh đó, anh chàng còn sở hữu body 6 múi săn chắc và được cư dân mạng xếp vào hàng “cực phẩm”.

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Hoàng Oanh vui vẻ bên gia đình chồng sắp cưới - Ảnh: Internet
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Gương mặt điển trai của ông xã Hoàng Oanh - Ảnh: Internet

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Anh chàng sở hữu body săn chắc - Ảnh: Internet
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Nàng hậu rất thân thiết với ba mẹ chồng - Ảnh: Internet

Trong ảnh, người hâm mộ còn tinh ý phát hiện ra Hoàng Oanh và ba mẹ chồng vô cùng thân thiết. Ở mỗi khoảnh khắc, cô không giấu được vẻ rạng rỡ và nụ cười hạnh phúc.

Hậu ‘quẩy tung nóc’ với hội bạn thân, Á hậu Hoàng Oanh tung ảnh cưới cực lung linh

Hậu ‘quẩy tung nóc’ với hội bạn thân, Á hậu Hoàng Oanh tung ảnh cưới cực lung linh

Ảnh cưới hiếm hoi của Á hậu Hoàng Oanh được chia sẻ trên mạng xã hội đang khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

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