Hậu ‘quẩy tung nóc’ với hội bạn thân, Á hậu Hoàng Oanh tung ảnh cưới cực lung linh

Ảnh cưới hiếm hoi của Á hậu Hoàng Oanh được chia sẻ trên mạng xã hội đang khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Hậu chia tay nam diễn viên Huỳnh Anh, Á hậu Hoàng Oanh khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Mãi đến tháng 2 năm nay, người đẹp mới công khai bạn trai mới. Tuy nhiên, những thông tin và hình ảnh về anh chàng vẫn còn là ẩn số với khán giả. Một số hình ảnh hiếm hoi của Hoàng Oanh và bạn trai - Ảnh: Internet Đầu tháng 11, thông tin Hoàng Oanh chuẩn bị lên xe hoa với bạn trai người Mỹ được lan truyền trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Hình ảnh thiệp cưới của cặp đôi cũng được nữ ca sĩ Ái Phương chia sẻ trên trang cá nhân. Bên cạnh đó, Hoàng Anh cũng đã tổ chức một bữa tiệc độc thân để “quẩy tung nóc” cùng hội bạn trước ngày về nhà chồng.

Thiệp cưới của Á hậu Hoàng Oanh - Ảnh: FB Người đẹp tổ chức tiệc độc thân với hội bạn - Ảnh: FB Mới đây, Á hậu Hoàng Oanh đã chính thức “nhá hàng” ảnh cưới đến người hâm mộ. Qua hình ảnh được chia sẻ, cô vô cùng rạng ngời và hạnh phúc. Nhiều người nhận xét Hoàng Oanh trông như một nàng công chúa trong bộ váy cưới màu trắng lộng lẫy.

Hoàng Oanh xinh đẹp rạng ngời trong bộ váy cưới - Ảnh: Internet Trên trang Instagram cá nhân, nàng hậu cũng không giấu được sự háo hức trước ngày trọng đại của mình. Cô chia sẻ bức ảnh chụp cùng bạn trai kèm dòng trạng thái: “Can’t wait” (Tạm dịch: Không thể chờ đợi). Tuy nhiên, nhiều người lại cảm thấy thất vọng vì Hoàng Oanh vẫn nhất quyết không để lộ mặt chú rể. Bài chia sẻ của Hoàng Oanh trên Instagram - Ảnh: IG Dẫu vậy, qua một số hình ảnh được chia sẻ trước đây, cư dân mạng vẫn cho rằng chồng sắp cưới của nữ MC sở hữu ngoại hình điển trai. Được biết, đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào ngày 1/12 tại một khách sạn ở TP. Hồ Chí Minh. Hiện tại, rất nhiều bạn bè và nghệ sĩ đã nhận được thiệp cưới của Hoàng Oanh.

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