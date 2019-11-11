Vừa ăn cưới Đông Nhi xong, sao Việt 'kêu trời' vì nhận tiếp thiệp cưới của Á hậu Hoàng Oanh

Theo thông tin được chia sẻ thì Á hậu Hoàng Oanh sẽ "lên xe hoa" với bạn trai Tây vào đầu tháng 12. Thiệp cưới của cô đã được chuyển đến bạn bè.

Ngay sau đám cưới thế kỷ của cặp đôi Đông Nhi và Ông Cao Thắng, làng giải trí Việt lại tiếp tục đón tin vui của Á hậu Hoàng Oanh. Hiện thiệp cưới đã được chân dài sinh năm 1990 gửi đến một số bạn bè thân thiết trong showbiz Việt.

Tối ngày 10/11, khi đáp chuyến bay từ Phú Quốc về TP. Hồ Chí Minh sau khi dự hôn lễ của Đông Nhi, ca sĩ Phan Lê Ái Phương ngỡ ngàng vì nhận được thiệp cưới của bạn thân Hoàng Oanh.

Ca sĩ Ái Phương viết: "Chẳng lẽ mình dành cả thanh xuân đi ăn cưới. Vừa đi ăn đám cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng về mà".

Thiệp cưới của Á hậu Hoàng Oanh đơn giản với hai màu trắng đỏ - Ảnh: FB

Sao Việt bất ngờ khi nhận được tin Hoàng Oanh sắp 'lên xe hoa' - Ảnh: FB

Theo nội dung được ghi trong thiệp cưới, hôn lễ của Á hậu Hoàng Oanh và bạn trai Tây sẽ diễn ra vào ngày 1/12 tại TP. Hồ Chí Minh.

Dưới phần bình luận, nhiều sao Việt như: MC Nguyên Khang, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Pha Lê, Long Hoàng... vô cùng bất ngờ trước thông tin này. Đông đảo cư dân mạng đã gửi lời chúc mừng và mong đợi hôn lễ hoành tráng của chân dài này.

Hoàng Oanh công khai diện mạo bạn trai - Ảnh: FB

Một hình ảnh khác được chân dài này đăng tải trước đó - Ảnh: FB

Được biết, Hoàng Oanh gặp bạn trai Tây sau khi kết thúc tình yêu nhiều năm với diễn viên Huỳnh Anh. Bạn trai đã theo đuổi nàng Á hậu suốt 1 năm rưỡi và nhiều lần khiến cô xúc động. Cuối tháng 10 vừa qua, Hoàng Oanh đã công khai diện mạo bạn trai nhân kỷ niệm 2 năm yêu nhau.

Kỷ niệm 2 năm hẹn hò, Á hậu Hoàng Oanh công khai gần rõ mặt bạn trai Tây Không chỉ yêu Hoàng Oanh mà bạn trai Tây còn rất tôn trọng, gần gũi, quý mến các thành viên trong gia đình bạn gái.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-an-cuoi-dong-nhi-xong-sao-viet-keu-troi-vi-nhan-tiep-thiep-cuoi-cua-a-hau-hoang-oanh-343886.html