Tung ảnh cưới đẹp lung linh bên chồng soái ca, Hoàng Oanh khiến fan phải thốt lên: ‘Con sinh ra là cực phẩm’

Ngày 1/12 tới đây, đám cưới của Á hậu Hoàng Anh sẽ được tổ chức tại một khách sạn ở TP. Hồ Chí Minh với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Cách đây không lâu, người đẹp đã sớm “nhá hàng” ảnh cưới đến người hâm mộ. Tuy nhiên, những bức ảnh này đều không có mặt của chú rể.

Bức ảnh cưới được Hoàng Oanh đăng tải cách đây không lâu - Ảnh: FB

Mới đây, loạt ảnh cưới lung linh của cặp đôi bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội. Qua những hình ảnh đăng tải, Hoàng Oanh diện váy trắng bồng bềnh, xinh đẹp bên cạnh chồng Tây cao ráo, điển trai.