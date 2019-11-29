Tung ảnh cưới đẹp lung linh bên chồng soái ca, Hoàng Oanh khiến fan phải thốt lên: ‘Con sinh ra là cực phẩm’

Trên mạng xã hội, loạt ảnh cưới lộng lẫy của Á hậu Hoàng Oanh và ông xã ngoại quốc đang nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.
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Ngày 1/12 tới đây, đám cưới của Á hậu Hoàng Anh sẽ được tổ chức tại một khách sạn ở TP. Hồ Chí Minh với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Cách đây không lâu, người đẹp đã sớm “nhá hàng” ảnh cưới đến người hâm mộ. Tuy nhiên, những bức ảnh này đều không có mặt của chú rể.
Mới đây, loạt ảnh cưới lung linh của cặp đôi bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội. Qua những hình ảnh đăng tải, Hoàng Oanh diện váy trắng bồng bềnh, xinh đẹp bên cạnh chồng Tây cao ráo, điển trai.
Nhiều người nhận xét bộ ảnh cưới trông khá đơn giản nhưng vẫn thể hiện rõ cảm xúc của hai nhân vật chính. Trong từng khoảnh khắc, vẻ rạng ngời hạnh phúc của cặp đôi đều được khắc họa rõ nét trước khung cảnh thiên nhiên bình yên của núi Yên Tử (Quảng Ninh).
Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận chúc mừng hạnh phúc của Hoàng Oanh, đồng thời bày tỏ sự yêu mến trước độ đẹp đôi của cả hai: “Đẹp đôi quá”, “Con đẻ ra đẹp phải biết”, “Con sinh ra là cực phẩm luôn á”, “Cô dâu xinh đẹp quá. Chúc Hoàng Oanh hạnh phúc”…
Trước thềm hôn lễ, Hoàng Oanh chia sẻ rằng cô đang rất hồi hộp nhưng không kém phần hạnh phúc. Bên cạnh đó, cô cũng gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của khán giả.