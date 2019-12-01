Hoàng Oanh đổ bệnh sau lễ rước dâu, đáng chú ý nhất là hành động của chồng mới cưới

Hậu trường 01/12/2019 16:19

Hình ảnh mới nhất sau lễ rước dâu của Á hậu Hoàng Oanh và chồng Tây đang khiến cư dân mạng thích thú vì quá ngọt ngào.

Sáng nay (1/12), Á hậu Hoàng Oanh đã chính thức lên xe hoa về nhà chồng trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình hai bên và bạn bè thân thiết.

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Hoàng Oanh hạnh phúc bên chồng Tây trong lễ rước dâu sáng nay - Ảnh: Internet

Được biết, trước khi tổ chức lễ rước dâu, Hoàng Oanh đã phải nhập việc vì bị sốt siêu vi. Tuy tình hình sức khỏe đã ổn định nhưng vì bận rộn cả buổi sáng nên cô dâu đã đổ bệnh trở lại.

Mới đây, một người bạn của MC Hoàng Oanh đã chia sẻ khoảnh khắc cặp đôi sau hôn lễ trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Sau lễ rước dâu là cô dâu, chú rể sập nguồn như vầy đây. Thương quá, một đứa khăn giấy, một đứa khẩu trang. Cô dâu, chú rể nhận thuốc men, bánh trái, yến sào, bào ngư từ hôm nay nha cả nhà ơi”.

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Bài đăng của một người bạn cô dâu - Ảnh: FB
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Cặp đôi mệt mỏi sau hôn lễ - Ảnh: FB

Qua hình ảnh được chia sẻ, Hoàng Oanh có phần mệt mỏi và ngủ thiếp đi bên cạnh ông xã. Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất chính là hành động “tay trong tay” ngọt ngào của cả hai dù đã “sập nguồn”. Có vẻ như lịch làm việc dày đặc cùng việc tất bật chuẩn bị cho hôn lễ đã khiến cặp đôi tiêu hao quá nhiều sức lực.

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Một số bình luận của bạn bè - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận mong cả hai nhanh chóng lấy lại sức khỏe để “quẩy” hết mình trong tiệc cưới diễn ra vào tối nay: “Chiều nay còn quẩy nữa đó cô dâu chú rể ơi”, “Tội ghê, bịnh đúng lúc thiệt”…

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