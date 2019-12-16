Sau nửa tháng kết hôn vẫn liên tục làm điều này, Á hậu Hoàng Oanh bị mỉa mai 'làm lố'

Á hậu Hoàng Oanh khiến một số dân mạng khó chịu, để lại bình luận nhắc nhở vì liên tục tung ảnh cưới sau nửa tháng kết hôn với chồng ngoại quốc.

Đầu tháng 12 vừa qua, lễ cưới của Á hậu Hoàng Oanh và bạn trai người Mỹ được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh thu hút sự chú ý của mọi người. Hôn lễ diễn ra trong sự chúc phúc của đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Sau đám cưới, cô dâu mới gửi lời cảm ơn đến những ai đã quan tâm và đến chung vui cùng vợ chồng cô. Không chỉ vậy, nàng Á hậu còn liên tục chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa trong ngày trọng đại bên người thân và bạn bè.

Ảnh cưới đẹp lung linh của Á hậu Hoàng Oanh và chồng ngoại quốc - Ảnh: FB

Cách đây ít giờ, chân dài sinh năm 1990 tiếp tục đăng tải hình ảnh vui vẻ hết nấc cùng bạn bè trong ngày cưới. Hoàng Oanh gửi lời cảm ơn người bạn thân là ca sĩ Phan Lê Ái Phương vì đã bên cạnh và giúp đỡ cô.

Hình ảnh vừa được Hoàng Oanh đăng tải cách đây ít giờ - Ảnh: FB

Dưới bài viết, mọi người gửi rất nhiều lời chúc hạnh phúc đến đôi uyên ương. Thế nhưng trong số đó, một dân mạng lại tỏ thái độ không mấy hài lòng. Người này nhắc nhở: "Không phải là em ghét chị mà em chỉ muốn góp ý xíu thôi, em không hiểu sao chị đám cưới đã được nửa tháng rồi mà trung bình cứ 1 2 ngày là chị lại đăng hình đám cưới. Đăng nhiều lắm luôn đấy ạ. Em cảm thấy hơi lố thôi chứ không có ác ý gì".

Ngay lập tức, ca sĩ Ái Phương vào bênh vực bạn thân: "Mình unfollow đừng xem nữa là được mà em. Ngày vui của người ta có gì mà lố. Trả hình cho khách mời, nhà thiết kế các đơn vị hỗ trợ nữa chi. Rút kinh nghiệm cho ngày vui sau này của mình nha".

Ca sĩ Ái Phương bảo vệ bạn thân khi bị dân mạng nói làm lố - Ảnh: FB

Dưới bài viết, nhiều người đồng tình với quan điểm của ca sĩ Phan Lê Ái Phương và lên tiếng bênh vực Á hậu Hoàng Oanh.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-nua-thang-ket-hon-van-lien-tuc-lam-dieu-nay-a-hau-hoang-oanh-bi-mia-mai-lam-lo-346541.html