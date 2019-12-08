Hoàng Oanh lộ vòng 2 lớn bất thường khi lần đầu dự sự kiện cùng chồng mới cưới

Hậu trường 08/12/2019 11:45

Lần đầu xuất hiện công khai cùng chồng Tây tại sự kiện Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019, Á hậu – MC Hoàng Oanh gây chú ý khi “phát tướng” thấy rõ và để lộ vòng eo to.

Mới đây, tại đêm chung kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019, MC Hoàng Oanh và chồng Tây nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông khi lần đầu xuất hiện cùng nhau trước công chúng.

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Hoàng Oanh được chồng Tây tháp tùng đến sự kiện – Ảnh: Internet

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Người đẹp để lộ thân hình 'phát tướng' thấy rõ trên thảm đỏ - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, vợ chồng Hoàng Oanh nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng vì quá đẹp đôi. Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất lại chính là thân hình có phần “phát tướng” của Á hậu Hoàng Oanh. Thậm chí, vòng eo của người đẹp được nhận xét là lớn bất thường. Nhiều người đặt ra nghi vấn nữ MC đang mang thai con đầu lòng.

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Trái ngược với vóc dáng mảnh mai trước đây, Hoàng Oanh để lộ phần bắp tay ngấn mỡ - Ảnh: Internet

Trước đó, Hoàng Oanh cũng đã lựa chọn trang phục rộng khi tham gia tổng duyệt chương trình để khéo léo che đi phần bụng. Được biết, đây không phải lần đầu tiên Hoàng Oanh vướng nghi vấn đang mang thai.

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Hoàng Oanh chọn trang phục rộng khi tham gia tổng duyệt chương trình - Ảnh: Internet
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Trong đám cưới của người đẹp cách đây không lâu, nhiều người tinh ý nhận ra phần bụng của Hoàng Oanh nhô lên khá rõ - Ảnh: Internet

Hiện tại, tất cả mới chỉ là đồn đoán của cư dân mạng, Hoàng Oanh vẫn chưa lên tiếng về việc có “tin vui” trước công chúng.

Tâm sự đầu tiên của Hoàng Oanh sau 2 ngày lấy chồng, nhắn gửi xúc động đến bố mẹ chồng

Tâm sự đầu tiên của Hoàng Oanh sau 2 ngày lấy chồng, nhắn gửi xúc động đến bố mẹ chồng

Sau đám cưới với chồng ngoại quốc, Á hậu Hoàng Oanh cảm ơn bạn bè, người thân đã quan tâm và gửi lời chúc phúc đến mình.

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