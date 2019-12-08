Hoàng Oanh lộ vòng 2 lớn bất thường khi lần đầu dự sự kiện cùng chồng mới cưới

Lần đầu xuất hiện công khai cùng chồng Tây tại sự kiện Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019, Á hậu – MC Hoàng Oanh gây chú ý khi “phát tướng” thấy rõ và để lộ vòng eo to.
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Mới đây, tại đêm chung kết Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019, MC Hoàng Oanh và chồng Tây nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông khi lần đầu xuất hiện cùng nhau trước công chúng.
Qua những hình ảnh được chia sẻ, vợ chồng Hoàng Oanh nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng vì quá đẹp đôi. Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất lại chính là thân hình có phần “phát tướng” của Á hậu Hoàng Oanh. Thậm chí, vòng eo của người đẹp được nhận xét là lớn bất thường. Nhiều người đặt ra nghi vấn nữ MC đang mang thai con đầu lòng.
Trước đó, Hoàng Oanh cũng đã lựa chọn trang phục rộng khi tham gia tổng duyệt chương trình để khéo léo che đi phần bụng. Được biết, đây không phải lần đầu tiên Hoàng Oanh vướng nghi vấn đang mang thai.
Hiện tại, tất cả mới chỉ là đồn đoán của cư dân mạng, Hoàng Oanh vẫn chưa lên tiếng về việc có “tin vui” trước công chúng.