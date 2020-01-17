Đang bầu bí, Hoàng Oanh diện bikini khoe 3 vòng 'bốc lửa' bên chồng ngoại quốc

Hậu trường 17/01/2020 17:20

Á hậu Hoàng Oanh khiến mọi người trầm trồ, xuýt xoa bởi thân hình nóng bỏng khó cưỡng dù đang trong thời kỳ thai nghén.

Sau khi kết hôn, Á hậu Hoàng Oanh trở nên cởi mở hơn. Cô thoải mái chia sẻ nhiều hình ảnh đời thường bên ông xã điển trai. Mới đây, mỹ nhân phim "Tháng năm rực rỡ" gây chú ý khi cập nhật hình ảnh mới nhất của mình đến công chúng.

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Vừa qua, Hoàng Oanh và ông xã Jack Kevin Cole đã cùng tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào - Ảnh: FB

Trên Instagram cá nhân, Hoàng Anh khoe khoảnh khắc "tình bể bình" trong chuyến du lịch cùng chồng. Trong ảnh, chân dài 9x diện áo tắm một mảnh màu hồng với những nét cắt xẻ táo bạo khoe đường cong cơ thể quyến rũ. Có thể thấy, dù đang mang thai nhưng Hoàng Oanh vẫn chưa tăng cân nhiều, vòng hai khá thon gọn.

Cô nàng khoe ảnh tình tứ bên chồng kèm chú thích: "Our goal after baby (mục tiêu sau khi sinh em bé) ông nhà bắt đăng để hai đứa giữ động lực trở về thời xuân sắc. Ráng 10 năm nữa còn được như vậy".

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Đây là lần đầu tiên chân dài này diện bikini khoe vóc dáng sau khi có thai - Ảnh: Instagram

Hoàng Oanh lên xe hoa với bạn trai người Mỹ vào đầu tháng 12/2019. Thời điểm này, cô vướng tin đồn cưới chạy bầu vì lộ vòng 2 lớn bất thường trong ngày vu quy.

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Ảnh cưới của Hoàng Oanh và chồng ngoại quốc - Ảnh: FB

Thế nhưng mãi đến gần đây, nàng Á hậu mới công khai chuyện mang thai: "Giờ mình bắt đầu xây tổ ấm riêng thì hạnh phúc thật sự nở hoa khi 2 vợ chồng mình có thêm 1 trái tim bé nhỏ, nhịp đập mỗi giây của con làm khoảng cách địa lý của bố mẹ không còn nữa. Mong con thật khoẻ mạnh và cả nhà mình sẽ sớm được gần bên nhau mỗi ngày".

Khoe bụng bầu vượt mặt, MC Hoàng Oanh chính thức xác nhận mang thai con đầu lòng trên trang cá nhân

Khoe bụng bầu vượt mặt, MC Hoàng Oanh chính thức xác nhận mang thai con đầu lòng trên trang cá nhân

Trước thông tin MC Hoàng Oanh mang thai con đầu lòng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng đến gia đình cô.

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