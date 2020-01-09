Đầu tháng 12/2019, MC Hoàng Oanh chính thức lên xe hoa cùng bạn trai ngoại quốc sau 2 năm hẹn hò. Kể từ khi kết hôn, Hoàng Oanh liên tục vướng phải nghi vấn đang mang thai khi để lộ vòng 2 lớn bất thường. Trước những đồn đoán của khán giả, cô chọn cách giữ im lặng.

Nàng á hậu bị nghi mang thai vì lộ vòng eo lớn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cách đây ít giờ, MC Hoàng Oanh bất ngờ tiết lộ việc đang mang thai con đầu lòng ngay trên trang cá nhân. Theo chia sẻ của Hoàng Oanh, 2019 là một năm đầy biến động và khủng hoảng đối với cô. Thế nhưng, mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn khi bên cạnh Hoàng Oanh luôn có những người thân yêu.

Bài đăng của Hoàng Oanh - Ảnh: FB

Nói về cuộc sống hôn nhân, nữ MC cho biết: “Giờ mình bắt đầu xây tổ ấm riêng thì hạnh phúc thật sự nở hoa khi 2 vợ chồng mình có thêm 1 trái tim bé nhỏ, nhịp đập mỗi giây của con làm khoảng cách địa lý của bố mẹ không còn nữa… Mong con thật khỏe mạnh và cả nhà mình sẽ sớm được gần bên nhau mỗi ngày”.