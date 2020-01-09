Trước thông tin MC Hoàng Oanh mang thai con đầu lòng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng đến gia đình cô.
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Đầu tháng 12/2019, MC Hoàng Oanh chính thức lên xe hoa cùng bạn trai ngoại quốc sau 2 năm hẹn hò. Kể từ khi kết hôn, Hoàng Oanh liên tục vướng phải nghi vấn đang mang thai khi để lộ vòng 2 lớn bất thường. Trước những đồn đoán của khán giả, cô chọn cách giữ im lặng.
Tuy nhiên, cách đây ít giờ, MC Hoàng Oanh bất ngờ tiết lộ việc đang mang thai con đầu lòng ngay trên trang cá nhân. Theo chia sẻ của Hoàng Oanh, 2019 là một năm đầy biến động và khủng hoảng đối với cô. Thế nhưng, mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn khi bên cạnh Hoàng Oanh luôn có những người thân yêu.
Nói về cuộc sống hôn nhân, nữ MC cho biết: “Giờ mình bắt đầu xây tổ ấm riêng thì hạnh phúc thật sự nở hoa khi 2 vợ chồng mình có thêm 1 trái tim bé nhỏ, nhịp đập mỗi giây của con làm khoảng cách địa lý của bố mẹ không còn nữa… Mong con thật khỏe mạnh và cả nhà mình sẽ sớm được gần bên nhau mỗi ngày”.
Theo đó, Hoàng Oanh và chồng Tây đang vô cùng hạnh phúc chờ đón thành viên mới. Người đẹp cho biết cảm xúc khi trở thành bố mẹ là vô cùng đặc biệt: “Bất ngờ, bỡ ngỡ, hân hoan, hồi hộp cùng động lực sẽ sống tốt hơn nữa để trở thành cha mẹ tốt của con. Noi gương ông bà, bố mẹ sẽ làm tất cả để con có một gia đình thật hạnh phúc, bình an con nhé”.
Dưới bài đăng của Hoàng Oanh, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận chúc mừng vợ chồng cô: “Mới hôm nào còn nhỏ xinh xinh giờ đã tròn thế này rồi đây! Congratulations Oanh & Jack”, “Chúc mừng em và gia đình! Tuyệt vời quá cô gái đáng yêu nhất quả đất”, “Chúc mừng bé yêu. Mãi hạnh phúc em nhé”…