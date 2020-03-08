Dân mạng thích thú với cách tiết lộ giới tính con đầu lòng độc đáo của vợ chồng MC Hoàng Oanh

Hậu trường 08/03/2020 10:54

Trong đoạn video được chia sẻ trên kênh Youtube riêng, vợ chồng MC Hoàng Oanh không thể giấu được niềm hạnh phúc khi biết giới tính con đầu lòng.

Đầu tháng 12/2019, MC Hoàng Oanh và bạn trai ngoại quốc chính thức về chung một nhà sau 2 năm hẹn hò. Đầu năm 2020, người đẹp hạnh phúc thông báo đang mang thai con đầu lòng và nhận về vô số lời chúc mừng từ bạn bè cũng như khán giả.

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Hoàng Oanh cùng chồng Tây chuẩn bị đón con đầu lòng - Ảnh: FB

Mới đây, vợ chồng Hoàng Oanh đã chia sẻ về giới tính con đầu lòng trong đoạn video đăng tải trên kênh Youtube riêng. Theo đó, ông xã Hoàng Oanh cho biết “Baby reveal” (tiết lộ giới tính em bé) là một phong tục truyền thống tại Mỹ - quê hương anh.

Cụ thể, để tạo bất ngờ cho bố mẹ em bé, bác sĩ sẽ giấu kín kết quả siêu âm và chỉ tiết lộ cho người thân của họ. Sau đó, gia đình sẽ cùng nhau tổ chức một bữa tiệc nhỏ và ba mẹ em bé sẽ cùng nhau mở hộp quà bí mật. Nếu trong hộp chứa bong bóng màu hồng thì là con gái và ngược lại, màu xanh là con trai.

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Hoàng Oanh và chồng không biết giới tính của con cho đến khi mở hộp quà – Ảnh: Youtube

Trước khi mở hộp quà, Hoàng Oanh và Jack tỏ ra vô cùng hồi hộp. Khoảnh khắc chùm bong bóng màu xanh bay lên cao, cặp đôi đã ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc vỡ òa khi biết con đầu lòng là một bé trai. Sau đó, cặp đôi cùng mở những món quà mà người thân đã chuẩn bị cho quý tử sắp chào đời.

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Cặp đôi hạnh phúc ôm chầm lấy nhau khi biết con đầu lòng là trai - Ảnh: Youtube

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Jack vô cùng vui mừng - Ảnh: Youtube

Ông xã Hoàng Oanh vui sướng chia sẻ: “Tôi cảm giác như nhìn thấy pháo hoa ngày 4/7 vậy (Quốc khánh Mỹ). Tôi cực kỳ hạnh phúc và biết ơn giây phút đó. Tôi có một em gái và rất mong chờ có một cậu con trai. Dù trong lòng một phần cũng thích có một bé gái nhưng nếu con trai thì có thể cùng tôi chơi thể thao, võ Karatedo, đá banh”.

Về phía Hoàng Oanh, cô cho biết giới tính của con không quan trọng vì cả hai vợ chồng đều rất yêu con nít. Tuy nhiên, nếu con đầu lòng là con trai, nữ MC hy vọng cậu bé có thể trở thành một người mạnh mẽ để bảo vệ em gái.

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Dù là trai hay gái, vợ chồng Hoàng Oanh đều yêu thương - Ảnh: Youtube

Dưới video, cư dân mạng đồng loạt gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Hoàng Oanh: “Dễ thương quá chị ơi, chúc mừng anh chị”, “Chúc mừng vợ chồng anh chị ạ! Là 1 bé trai đáng yêu”, “Cặp đôi dễ thương nhất, xứng đôi nhất, chúc mừng em”…

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