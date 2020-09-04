Hà Tăng khoe của hồi môn mẹ ruột tặng khi bước vào nhà hào môn, giá trị lớn cỡ nào mà cô trân quý suốt nhiều năm

Hậu trường 04/09/2020 15:31

Không ít người tò mò về món của hồi môn mà mẹ ruột nữ diễn viên Tăng Thanh Hà tặng cho cô khi về làm dâu nhà đại gia.

Từ sau khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà trở thành một trong những nàng dâu hào môn được quan tâm nhất nhì showbiz Việt. Hiện tại, cô đã tạm dừng hoạt động nghệ thuật, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại một số sự kiện để tập trung cho công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình nhỏ.

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Tăng Thanh Hà hạnh phúc bên gia đình - Ảnh: IG

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Tăng Thanh Hà bất ngờ gây chú ý khi lần đầu tiết lộ quà cưới được mẹ ruột tặng khi lên xe hoa. Cô tiết lộ: “Bộ dĩa hình cối xay gió này là bộ mình quý nhất 34 năm tuổi, của một người thuê nhà đến từ Hà Lan tặng mẹ, ngày lấy chồng mẹ tặng lại con gái, con gái giữ lâu lâu lấy ra ngắm chứ không dám xài”.

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Bài đăng của Hà Tăng - Ảnh: IG

Qua hình ảnh đăng tải, món quà được cô trân quý là một bộ dĩa sứ hình cối xay gió. Hà Tăng cho biết đây là món quà mẹ cô nhận được từ một người bạn đến từ Hà Lan, sau đó bà tặng lại cho nàng “Út nhỏ” khi con về nhà chồng. Dù món quà không có giá trị vật chất lớn nhưng lại được Hà Tăng vô cùng nâng niu.

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Hà Tăng chụp ảnh cùng mẹ ruột - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, Hà Tăng còn khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc con trai và con gái tỉ mỉ rửa từng chiếc bát, đĩa sứ phụ mẹ. Việc làm của 2 nhóc tỳ khiến cô vô cùng tự hào: “Nhà có 2 em sen rửa dĩa cho mẹ, mẹ hạnh phúc vô cùng”.

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Hình ảnh đáng yêu của hai nhóc tỳ nhà Hà Tăng - Ảnh: IG

Bà xã Louis Nguyễn cũng tiết lộ bản thân có sở thích sưu tập dĩa sứ lên mỗi lần đi du lịch cô đều mua về làm kỷ niệm.

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Từ khóa:   Hà Tăng mẹ Tăng Thanh Hà Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn

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