Bị chỉ trích vì giúp cụ ông 200 triệu trả nợ, Thủy Tiên giờ mới tiết lộ lý do thực sự

Bài đăng chia sẻ suy nghĩ về việc giúp đỡ cụ ông 200 triệu trả nợ của Thủy Tiên đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Vừa qua, vợ chồng Thủy Tiên và Công Vinh đã có mặt tại các tỉnh miền Trung để trao tiền mặt cho những hộ dân bị thiệt hại nặng nề sau bão lũ. Trong đó phải kể đến trường hợp một cụ ông ở xã Tân Lâm, Hà Tĩnh được nữ ca sĩ trao tặng số tiền 200 triệu đồng.

Thủy Tiên trao cho cụ ông 200 triệu để trả nợ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, hành động này của Thủy Tiên lại dẫn đến cuộc tranh luận nảy lửa trên mạng xã hội. Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng vợ chồng Công Vinh phân bổ tiền quỹ không hợp lý và còn nhiều trường hợp khó khăn cần giúp đỡ hơn.

Trước những chỉ trích này, giọng ca “Giấc mơ tuyết trắng” chỉ giữ im lặng và tiếp tục hành trình cứu trợ của mình.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Thủy Tiên đã có động thái nói về vấn đề này. Cô thẳng thắn cho biết khi con người lâm vào đường cùng thì một quyết định có thể thay đổi cuộc đời người đó và cô không nỡ để một ông cụ phải khổ thêm vì mất hết tài sản.

Bài đăng của nữ ca sĩ - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, cô cũng cho biết người dân đều nói giúp ông cụ, chẳng ai có ý tỵ nạnh khi cô đưa ông nhiều tiền hơn: “Mà ông phải như nào thì cả làng cả xóm ai cũng nói vào cho ông, lúc ông cầm 200 triệu cả làng xóm ai cũng mừng cho ông cả”.

Nữ ca sĩ cũng tiết lộ ông xã Công Vinh bảo cô quá gan khi dám quyết định trao số tiền lớn trong vòng một phút: “Anh Vinh nói ‘mẹ gan đó, chả ai dám quyết định số tiền 200 triệu trong chưa đầy 1 phút đâu, ba là ba nghĩ mẹ sẽ hỗ trợ ông 20 – 50 triệu thôi, là ba ba cũng sẽ áp lực không thể quyết như vậy”.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, cư dân mạng cũng phần nào thấu hiểu hơn về quyết định của Thủy Tiên, đồng thời dành nhiều lời khen cho cô.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-chi-trich-vi-giup-cu-ong-200-trieu-tra-no-thuy-tien-gio-moi-tiet-lo-ly-do-thuc-su-384582.html