Khoảnh khắc ‘nhà có 5 người’ của Hà Hồ và Kim Lý bên các con khiến dân mạng tan chảy, biểu cảm Subeo gây chú ý

Hậu trường 07/11/2020 07:59

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cực hiếm hoi của gia đình “nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà trên mạng xã hội nhận được “cơn mưa” lời khen từ người hâm mộ.

Ngày 4/11 vừa qua, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà chính thức hạ sinh cặp đôi trai gái trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cả gia đình. Được biết, 2 nhóc tỳ nhà Kim Lý có tên thân mật là Leon và Lisa.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ xôn xao trước khoảnh khắc đầu tiên của gia đình Hà Hồ - Kim Lý cùng bé Subeo và cặp sinh đôi Leon - Lisa tại bệnh viện. Qua hình ảnh chia sẻ, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” ôm chặt con trai Subeo. Trong khi đó, cậu bé gây chú ý khi mải ngắm 2 em, còn Kim Lý lại ngọt ngào nhìn 2 mẹ con.

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Kim Lý và Hà Hồ hạnh phúc bên các con - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, bức ảnh “nhà có 5 người” của Hà Hồ đã thu hút hàng chục nghìn lượt thích và chia sẻ từ cư dân mạng. Dưới bài đăng, người hâm mộ đồng loạt “tan chảy” trước khoảnh khắc đáng yêu này: “Dễ thương quá”, “Nhìn hạnh phúc lắm, chúc gia đình chị mãi như vậy”, “Ngôi nhà có 5 người, thật ấm áp”, “Chúc mừng hai anh chị”, “Cưng chịu không nổi luôn á”…

Trước đó, nam diễn viên "Hương ga" khiến dân mạng bấn loạn với bức ảnh ôm chặt hai con trong tay. Hình ảnh giản dị và gần gũi này khiến ai cũng thấy ấm áp.

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'Lịm tim' khoảnh khắc Kim Lý một nách 2 con - Ảnh: FB

Ngoài những lời chúc mừng và ngưỡng mộ gửi tới cặp đôi, cư dân mạng còn rất mong chờ vào một đám cưới cổ tích trong tương lai. Bên cạnh đó, ai nấy đều Hồ Ngọc Hà sẽ sớm công khai diện mạo của công chúa và hoàng tử nhỏ.

Hình ảnh đầu tiên của cặp sinh đôi nhà Hồ Ngọc Hà, khoảnh khắc Kim Lý '1 nách 2 con' gây tan chảy

Hình ảnh đầu tiên của cặp sinh đôi nhà Hồ Ngọc Hà, khoảnh khắc Kim Lý '1 nách 2 con' gây tan chảy

Cuối cùng, Kim Lý và Hồ Ngọc Hà cũng chịu công khai những hình ảnh đầu tiên của cặp song sinh và thu hút sự quan tâm lớn của công chúng.

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