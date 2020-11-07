Hình ảnh đầu tiên của cặp sinh đôi nhà Hồ Ngọc Hà, khoảnh khắc Kim Lý '1 nách 2 con' gây tan chảy

Cuối cùng, Kim Lý và Hồ Ngọc Hà cũng chịu công khai những hình ảnh đầu tiên của cặp song sinh và thu hút sự quan tâm lớn của công chúng.

Mới đây, Kim Lý bất ngờ công khai hình ảnh đầu tiên của cặp song sinh lên trang cá nhân. Khoảnh khắc này ngay lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng. Trong ảnh, nam tài tử phim "Hương ga" đang nằm ngủ nhưng vẫn ôm chặt hai bé cưng vào lòng gây "tan chảy".

Kim Lý 'đốn tim' dân mạng với khoảnh khắc bế 2 con vào lòng - Ảnh: FB

Dưới bức ảnh thiêng liêng của ông bố hai con, mọi người để lại vô số bình luận chúc mừng nam diễn viên lên chức bố. Dân mạng đoán rằng, có lẽ vì chăm con quá mệt nên Kim Lý đã ngủ thiếp đi. Trước đó, một người bạn của cặp đôi đã hé lộ tên của cặp sinh đôi nhà Hồ Ngọc Hà. Tên thật của 2 nhóc tỳ là Elisabeth Ly (bé gái) và Leon Ray Ly (bé trai), tên thân mật là Lisa và Leon.

Cặp đôi giấu kín thông tin mang thai đôi, phải đến cận ngày sinh mới khoe tin vui với mọi người - Ảnh: FB

Hồ Ngọc Hà hạ sinh cặp sinh đôi một trai, một gái vào ngày 4/11 vừa qua. Nữ ca sĩ sinh mổ tại một bệnh viện quốc tế ở TP. Hồ Chí Minh. Suốt quá trình "vượt cạn", giọng ca "Cả một trời thương nhớ" luôn được bạn trai Kim Lý và người thân bên cạnh động viên, chăm sóc.

Nhan sắc Hà Hồ vô cùng rạng ngời sau sinh - Ảnh: FB

Hiện Hồ Ngọc Hà đang trong quá trình nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe sau sinh. Theo một khoảnh khắc được công khai trước đó, dù mới sinh mổ nhưng cô vẫn giữ được nhan sắc tươi tắn, rạng rỡ đến bất ngờ.

Hành trình chiến thắng ung thư cổ tử cung của Ninh Dương Lan Ngọc Ninh Dương Lan Ngọc đã trải qua thời gian khó khăn khi phát hiện tế bào ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên, cô vẫn hoàn thành tốt công việc và hồi phục sức khỏe.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hinh-anh-dau-tien-cua-cap-sinh-doi-nha-ho-ngoc-ha-khoanh-khac-kim-ly-1-nach-2-con-gay-tan-chay-385751.html