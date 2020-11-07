Hình ảnh đầu tiên của cặp sinh đôi nhà Hồ Ngọc Hà, khoảnh khắc Kim Lý '1 nách 2 con' gây tan chảy

Cuối cùng, Kim Lý và Hồ Ngọc Hà cũng chịu công khai những hình ảnh đầu tiên của cặp song sinh và thu hút sự quan tâm lớn của công chúng.
- Bị nghi mang bầu do “dấu hiệu” trên bụng, Bảo Anh nói gì?
- Thấy vợ bị chê bai 'già và béo', chồng Phan Như Thảo có cách an ủi ngọt lịm
Mới đây, Kim Lý bất ngờ công khai hình ảnh đầu tiên của cặp song sinh lên trang cá nhân. Khoảnh khắc này ngay lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng. Trong ảnh, nam tài tử phim "Hương ga" đang nằm ngủ nhưng vẫn ôm chặt hai bé cưng vào lòng gây "tan chảy".
Dưới bức ảnh thiêng liêng của ông bố hai con, mọi người để lại vô số bình luận chúc mừng nam diễn viên lên chức bố. Dân mạng đoán rằng, có lẽ vì chăm con quá mệt nên Kim Lý đã ngủ thiếp đi. Trước đó, một người bạn của cặp đôi đã hé lộ tên của cặp sinh đôi nhà Hồ Ngọc Hà. Tên thật của 2 nhóc tỳ là Elisabeth Ly (bé gái) và Leon Ray Ly (bé trai), tên thân mật là Lisa và Leon.
Hồ Ngọc Hà hạ sinh cặp sinh đôi một trai, một gái vào ngày 4/11 vừa qua. Nữ ca sĩ sinh mổ tại một bệnh viện quốc tế ở TP. Hồ Chí Minh. Suốt quá trình "vượt cạn", giọng ca "Cả một trời thương nhớ" luôn được bạn trai Kim Lý và người thân bên cạnh động viên, chăm sóc.
Hiện Hồ Ngọc Hà đang trong quá trình nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe sau sinh. Theo một khoảnh khắc được công khai trước đó, dù mới sinh mổ nhưng cô vẫn giữ được nhan sắc tươi tắn, rạng rỡ đến bất ngờ.