Thấy vợ bị chê bai 'già và béo', chồng Phan Như Thảo có cách an ủi ngọt lịm

Dòng tâm sự đại gia Đức An viết cho bà xã Phan Như Thảo khiến mọi người xúc động. Dù thiên hạ có chê bai, thì với anh vợ vẫn là quan trọng nhất.

Dù không còn hoạt động trong làng giải trí Việt nhưng cuộc sống của Phan Như Thảo vẫn luôn là đề tài được dư luận bàn tán.

Thời gian gần đây, cô bị dân mạng soi mói về vóc dáng và nhan sắc. Thân hình ngày càng tròn trịa, mũm mĩm của bà xã đại gia Đức An nhận về nhiều lời chê bai. Thậm chí, dân mạng còn dùng lời lẽ khiếm nhã dành cho cựu người mẫu Phan Như Thảo.

Đại gia Đức An là người chồng tốt, hết lòng quan tâm và yêu chiều vợ con - Ảnh: FB

Trước những áp lực của dư luận, đại gia Đức An luôn bên cạnh làm chỗ dựa vững chắc cho vợ. Mới đây, nhân kỷ niệm 5 năm ngày làm lễ ăn hỏi cùng Phan Như Thảo, nam danh nhân họ Nguyễn đã viết dòng tâm sự xúc động. Đọc xong, ai cũng có thể thấy rằng đại gia Đức An đang an ủi vợ một cách đầy tinh tế và ngọt ngào.

Anh viết: "Phận đàn ông như một trái banh màu hồng, bị đá qua rồi đá lại, chuyền qua những bàn chân bé nhỏ của phụ nữ. Được đứng yên một tý thì bên kia réo 'đá qua đây, đá qua đây'.

Lần này 5 năm, anh ở một nơi vui vẻ, hạnh phúc cùng Thảo và bé Bồ Câu. Anh chẳng còn muốn gì hơn ngoài được ôm vợ, ôm con, hôn thật nhiều và thật nhiều cho những ngày sắp đến. Cuộc sống qua nhanh và ngắn ngủi. Ai là Tổng thống không quan trọng bằng ai là vợ mình. Vợ anh là Phan Như Thảo".

Sau khi kết hôn, Phan Như Thảo không phải vất vả lo chuyện chăm con, bếp núc vì đã có chồng phụ giúp - Ảnh: FB

Dưới bài viết, dân mạng để lại vô số bình luận khen ngợi tài an ủi vợ khéo léo của đại gia Đức An. Đồng thời mọi người gửi lời chúc hạnh phúc đến cặp đôi.

