'Gái 1 con' Anh Thư mặc bikini bé xíu, khoe thân hình nóng bỏng mắt hậu ly hôn

Anh Thư từng là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt và được đông đảo khán giả yêu mến. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng nổi bật, cô từng thành công trong nhiều lĩnh vực. Bên cạnh khả năng diễn xuất được đánh giá cao, Anh Thư là cái tên từng "làm mưa làm gió" trên các sàn diễn thời trang trong và ngoài nước.

Tuy nhiên khi đã tạo được chỗ đứng trong lòng công chúng, Anh Thư quyết định lui vào hậu trường. Dù vắng bóng khỏi làng giải trí Việt nhưng cuộc sống của cô vẫn nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ.