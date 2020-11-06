'Gái 1 con' Anh Thư mặc bikini bé xíu, khoe thân hình nóng bỏng mắt hậu ly hôn

Sắp chạm ngưỡng tuổi 40, diễn viên Anh Thư vẫn khiến nhiều đàn em kém tuổi xuýt xoa, ngưỡng mộ khi sở hữu body chuẩn không cần chỉnh.
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Anh Thư từng là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt và được đông đảo khán giả yêu mến. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng nổi bật, cô từng thành công trong nhiều lĩnh vực. Bên cạnh khả năng diễn xuất được đánh giá cao, Anh Thư là cái tên từng "làm mưa làm gió" trên các sàn diễn thời trang trong và ngoài nước.
Tuy nhiên khi đã tạo được chỗ đứng trong lòng công chúng, Anh Thư quyết định lui vào hậu trường. Dù vắng bóng khỏi làng giải trí Việt nhưng cuộc sống của cô vẫn nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ.
Chạm ngưỡng tuổi U40 và trải qua một lần sinh nở, nhưng nhan sắc của Anh Thư vẫn giữ được sự trẻ trung, rạng rỡ. Bà mẹ đơn thân thu hút sự chú ý bởi những bức ảnh gợi cảm với bikini mỏng manh. Đã rất lâu rồi người hâm mộ mới lại thấy nữ diễn viên phim "Những tháng năm rực rỡ" diện đồ táo bạo đến vậy.
Anh Thư từng kết hôn với cựu người mẫu Thanh Long. Cặp đôi quyết định rời xa làng giải trí, lập công ty riêng và đào tạo ra nhiều thế hệ người mẫu tài năng. Tuy nhiên cuộc hôn nhân của họ nhanh chóng đổ vỡ khi có 1 con trai chung. Dù đã ly hôn nhiều năm nhưng cả hai vẫn giữ quan hệ bạn bè.