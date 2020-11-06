'Gái 1 con' Anh Thư mặc bikini bé xíu, khoe thân hình nóng bỏng mắt hậu ly hôn

Hậu trường 06/11/2020 14:29

Sắp chạm ngưỡng tuổi 40, diễn viên Anh Thư vẫn khiến nhiều đàn em kém tuổi xuýt xoa, ngưỡng mộ khi sở hữu body chuẩn không cần chỉnh.

Anh Thư từng là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt và được đông đảo khán giả yêu mến. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng nổi bật, cô từng thành công trong nhiều lĩnh vực. Bên cạnh khả năng diễn xuất được đánh giá cao, Anh Thư là cái tên từng "làm mưa làm gió" trên các sàn diễn thời trang trong và ngoài nước.

Tuy nhiên khi đã tạo được chỗ đứng trong lòng công chúng, Anh Thư quyết định lui vào hậu trường. Dù vắng bóng khỏi làng giải trí Việt nhưng cuộc sống của cô vẫn nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ.

anh thu dien bikini
Sau khi hôn nhân đổ vỡ, Anh Thư chọn cuộc sống bình yên bên con trai cưng - Ảnh: FB
anh thu dien bikini 1
Nhan sắc cựu người mẫu ở tuổi U40 làm nhiều chị em xuýt xoa - Ảnh: FB

Chạm ngưỡng tuổi U40 và trải qua một lần sinh nở, nhưng nhan sắc của Anh Thư vẫn giữ được sự trẻ trung, rạng rỡ. Bà mẹ đơn thân thu hút sự chú ý bởi những bức ảnh gợi cảm với bikini mỏng manh. Đã rất lâu rồi người hâm mộ mới lại thấy nữ diễn viên phim "Những tháng năm rực rỡ" diện đồ táo bạo đến vậy.

anh thu dien bikini 2
Hình thể sexy của nữ diễn viên sau 1 lần làm mẹ - Ảnh: FB

anh thu dien bikini 3

anh thu dien bikini 4
Thời gian gần đây, Anh Thư chăm khoe vóc dáng thon gọn với bikini - Ảnh: FB
anh thu dien bikini 5
Cô được mọi người khen ngợi hết lời vì ngày càng trẻ đẹp - Ảnh: FB

Anh Thư từng kết hôn với cựu người mẫu Thanh Long. Cặp đôi quyết định rời xa làng giải trí, lập công ty riêng và đào tạo ra nhiều thế hệ người mẫu tài năng. Tuy nhiên cuộc hôn nhân của họ nhanh chóng đổ vỡ khi có 1 con trai chung. Dù đã ly hôn nhiều năm nhưng cả hai vẫn giữ quan hệ bạn bè.

Liên tục bị chê phát tướng, Việt Anh vừa lên tiếng hé lộ lý do đầy bất ngờ và được mọi người cảm thông

Liên tục bị chê phát tướng, Việt Anh vừa lên tiếng hé lộ lý do đầy bất ngờ và được mọi người cảm thông

Diễn viên Việt Anh từng nhiều lần bị công chúng chê bai vì cho rằng không biết chăm chút bản thân, để ngoại hình ngày càng phát tướng.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Anh Thư nhan sắc Anh Thư Anh Thư diện bikini

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 57 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 57 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 4 giờ 57 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 5 giờ 57 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026