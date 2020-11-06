Liên tục bị chê phát tướng, Việt Anh vừa lên tiếng hé lộ lý do đầy bất ngờ và được mọi người cảm thông

Diễn viên Việt Anh từng nhiều lần bị công chúng chê bai vì cho rằng không biết chăm chút bản thân, để ngoại hình ngày càng phát tướng.

Sau khi sang Hàn Quốc tân trang diện mạo, diễn viên Việt Anh liên tục vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Gương mặt của Phan Hải "Người phán xử" bị chê vì không còn nam tính như xưa.

Ít tháng gần đây, nam diễn viên tiếp tục nhận về nhiều lời bàn tán về ngoại hình. Cụ thể, khi xuất hiện bên bạn bè, Việt Anh gây hoang mang bởi gương mặt tròn xoe, thân hình lên cân thấy rõ. Nhiều ý kiến cho rằng anh bỏ bê bản thân dẫn đến việc tăng cân mất kiểm soát. Tuy nhiên sự thật khiến mọi người vô cùng bất ngờ.

Việt Anh lộ thân hình tăng cân - Ảnh: Internet

Mới đây, Việt Anh đã lên tiếng chia sẻ về việc vóc dáng thay đổi. Theo đó, cân nặng của anh tăng giảm thất thường là vì yêu cầu của vai diễn trong phim. Thậm chí có thời điểm, anh phải tăng rồi giảm liên tục 6kg trong 2 tháng.

Diễn viên Việt Anh cho biết: "Lần đầu tiên sau 17 năm làm nghề gặp phải thử thách khoai thế này. Trong 1 dự án phim phải chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu tạo hình phải hơi mập (chỉ tầm 76kg), ăn mặc lòe loẹt như con vẹt chợ Bưởi, thậm chí là mắt cận. Giai đoạn 2 giảm xuống 70kg (trong 2 tháng) hóa thân thành 1 doanh nhân lịch lãm, ăn mặc lịch sự sang trọng và quan trọng là hết cận nhé. Mới nghe tưởng đạo diễn đùa mình, nhưng hóa ra là thật các ông ạ. Chuyện tăng giảm 6kg trong 2 tháng không đùa được đâu nhé. Thế mà cuối cùng cũng ra gì đấy, thường chuyện kiểu này chỉ có ở trời Tây thôi".

Hình ảnh được nam diễn viên đăng tải lên trang cá nhân - Ảnh: FB

Anh chứng minh đã lấy lại cân nặng chuẩn như xưa - Ảnh: FB

Nam diễn viên tự tin khoe hình ảnh vô cùng phong độ chứng minh vừa giảm cân thành công. Dưới bài viết, Việt Anh nhận được nhiều lời khen của bạn bè và khán giả.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lien-tuc-bi-che-phat-tuong-viet-anh-vua-len-tieng-he-lo-ly-do-day-bat-ngo-va-duoc-moi-nguoi-cam-thong-385652.html