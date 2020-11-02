Hậu xác nhận “tin vui” trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã thoải mái hơn về việc chia sẻ những hình ảnh đẹp trong thai kỳ đến người hâm mộ.

Vừa qua, Hồ Ngọc Hà đã chính thức xác nhận chuyện mang thai trước công chúng. Được biết, nữ ca sĩ đã bước vào tháng thứ 9 của thai kì. Hiện tại, Hà Hồ và Kim Lý đang rất mong chờ được chào đón thiên thần nhỏ chào đời.

Mới đây, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” đã chiêu đãi người hâm mộ bộ ảnh cực đẹp trước ngày lâm bồn. Dù vóc dáng có nhiều thay đổi, phần bụng nhô cao nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp cùng thần thái sang chảnh ngút ngàn.

Mẹ bầu Hà Hồ khiến fan bấn loạn vì nhan sắc cực phẩm - Ảnh: FB

Không còn giấu giếm, ‘nữ hoàng giải trí’ thoải mái khoe bụng bầu, khuôn mặt tràn ngập niềm hạnh phúc - Ảnh: FB

Khoảnh khắc gây sốt của nữ ca sĩ trước ngày vỡ chum - Ảnh: FB

Đặc biệt, Hà Hồ còn ngầm xác nhận việc mang song thai khi dùng từ “tụi con” trong bài chia sẻ trên trang cá nhân: “Mẹ tụi con hiện giờ hổng có được như vậy đâu, bụng mẹ Hà bự rồi, mẹ Hà mất ngủ nhiều, ăn cũng nhiều hơn (dù mẹ luôn sợ mập) nhưng theo lời kể của bác sĩ thì tụi con lớn lắm rồi, chật ních trong bụng mẹ nên mẹ không đi được nhiều nữa, giờ tụi con đố mẹ Hà ngồi hát 'Love songs' hoặc nhảy bài 'Xin hãy thứ tha' như trước, chịu thua rồi… Tụi con hy vọng tụi con sẽ có được thật nhiều sự yêu thương từ mọi người”.

Chia sẻ về lần mang thai thứ 2 này, Hà Hồ cho biết cô bị mất ngủ, ăn nhiều và khó khăn khi di chuyển trong tháng cuối thai kỳ.

Diện đầm ren mỏng tang, Hà Hồ chính thức công khai bụng bầu to vượt mặt trước ngày lâm bồn Lần đầu khoe bụng bầu tháng cuối thai kỳ trên mạng xã hội, Hồ Ngọc Hà nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-ho-tung-bo-anh-khoe-dang-me-bau-cuoi-thai-ky-gay-chu-y-voi-dong-thai-ngam-xac-nhan-chuyen-mang-song-thai-385043.html