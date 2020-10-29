Ngày sinh cận kề, Hà Hồ than bị mẹ ruột bỏ bê nhưng sự thật phía sau khiến ai nấy xúc động

Dòng chia sẻ của Hồ Ngọc Hà về mẹ ruột khiến mọi người xúc động. Dù đã có tuổi nhưng bà Ngọc Hương vẫn không ngại vất vả ra miền Trung cứu trợ.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà vừa đăng tải dòng tâm sự chia sẻ về mẹ ruột gây xúc động. Cô hài hước than bị mẹ bỏ bê cả tuần qua dù cận kề ngày sinh nở.

Hồ Ngọc Hà viết: "Mạ tui 'mất tích' cả tuần nay, bỏ bê tui. Hỏi ra mới biết ngụp lặn các kiểu ở miền Trung đi trao quà trao tiền, mình hỏi cho mỗi nhà 20 ngàn vnd hay sao mà mãi chưa hết".

Hồ Ngọc Hà tiết lộ Trấn Thành đã huy động quyên góp và gửi hơn 3 tỷ đồng cho mẹ Hồ Ngọc Hà đi cứu trợ - Ảnh: FB

Giọng ca "Cả một trời thương nhớ" tiết lộ mẹ ruột đang ở miền Trung cứu trợ người dân bị ảnh hưởng của lũ lụt. Hồ Ngọc Hà cũng cho biết, sau khi gửi 1 tỷ, Trấn Thành tiếp tục chuyển tiền từ thiện cho mẹ ruột nữ ca sĩ. Theo tiết lộ, hiện tại Trấn Thành đã gửi cho bà Ngọc Hương hơn 3 tỷ đồng.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Hóa ra bạn Trấn Thành đã gửi 1 tỷ, rồi gửi thêm tổng cộng hơn 3 tỷ. Hèn chi, vẫn miệt mài mà mọi người âm thầm im lặng quá. Một tràng pháo tay thiệt lớn cho Trấn Thành và những ai đã đóng góp cho anh, cho ba mạ tui cũng tội nghiệp lớn tuổi rồi vẫn lội, leo".

Bà Ngọc Hương đồng hành cùng người dân miền Trung cả trong và sau lũ - Ảnh: FB

Bà Ngọc Hương giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả sau lũ - Ảnh: FB

Không ồn ào, mẹ Hồ Ngọc Hà đã âm thầm ra miền Trung nhiều ngày cứu trợ đồng bào. Dù đã có tuổi nhưng bà Ngọc Hương vẫn không ngại nguy hiểm, lội nước nhiều ngày tại rốn lũ.

Bị chỉ trích đến bật khóc khi làm từ thiện, H'Hen Niê vẫn quyết ra miền Trung cứu trợ bà con bị sạt lở đất Hoa hậu H'Hen Niê cho biết, sau khi hoàn tất dự án phim cô sẽ lập tức bay ra miền Trung sớm nhất để giúp đỡ bà con bị sạt lở đất tại Quảng Nam.

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