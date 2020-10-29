Ngày sinh cận kề, Hà Hồ than bị mẹ ruột bỏ bê nhưng sự thật phía sau khiến ai nấy xúc động

Dòng chia sẻ của Hồ Ngọc Hà về mẹ ruột khiến mọi người xúc động. Dù đã có tuổi nhưng bà Ngọc Hương vẫn không ngại vất vả ra miền Trung cứu trợ.
- Những cậu ấm cô chiêu nhà đại gia Việt vừa lọt lòng đã ngậm thìa vàng, đi xế sang, ở biệt thự triệu đô, còn tự kiếm ra tiền
- Lê Thúy đi cứu trợ lũ lụt nhưng liên tục âm tiền nhà, phản ứng của chồng Việt kiều gây bất ngờ
Mới đây, Hồ Ngọc Hà vừa đăng tải dòng tâm sự chia sẻ về mẹ ruột gây xúc động. Cô hài hước than bị mẹ bỏ bê cả tuần qua dù cận kề ngày sinh nở.
Hồ Ngọc Hà viết: "Mạ tui 'mất tích' cả tuần nay, bỏ bê tui. Hỏi ra mới biết ngụp lặn các kiểu ở miền Trung đi trao quà trao tiền, mình hỏi cho mỗi nhà 20 ngàn vnd hay sao mà mãi chưa hết".
Giọng ca "Cả một trời thương nhớ" tiết lộ mẹ ruột đang ở miền Trung cứu trợ người dân bị ảnh hưởng của lũ lụt. Hồ Ngọc Hà cũng cho biết, sau khi gửi 1 tỷ, Trấn Thành tiếp tục chuyển tiền từ thiện cho mẹ ruột nữ ca sĩ. Theo tiết lộ, hiện tại Trấn Thành đã gửi cho bà Ngọc Hương hơn 3 tỷ đồng.
Nữ ca sĩ chia sẻ: "Hóa ra bạn Trấn Thành đã gửi 1 tỷ, rồi gửi thêm tổng cộng hơn 3 tỷ. Hèn chi, vẫn miệt mài mà mọi người âm thầm im lặng quá. Một tràng pháo tay thiệt lớn cho Trấn Thành và những ai đã đóng góp cho anh, cho ba mạ tui cũng tội nghiệp lớn tuổi rồi vẫn lội, leo".
Không ồn ào, mẹ Hồ Ngọc Hà đã âm thầm ra miền Trung nhiều ngày cứu trợ đồng bào. Dù đã có tuổi nhưng bà Ngọc Hương vẫn không ngại nguy hiểm, lội nước nhiều ngày tại rốn lũ.