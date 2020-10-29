Bị chỉ trích đến bật khóc khi làm từ thiện, H'Hen Niê vẫn quyết ra miền Trung cứu trợ bà con bị sạt lở đất

Hoa hậu H'Hen Niê cho biết, sau khi hoàn tất dự án phim cô sẽ lập tức bay ra miền Trung sớm nhất để giúp đỡ bà con bị sạt lở đất tại Quảng Nam.

Mới đây, Hoa hậu H'Hen Niê thông báo sẽ bay ra miền Trung cứu trợ người dân vùng bị sạt lở đất. Theo chia sẻ, hiện cô đang có dự án phim tại Hà Nội. Khi kết thúc vào ngày 31/10, nàng hậu Ê Đê sẽ bay vào TP. Hồ Chí Minh sau đó ra miền Trung giúp đỡ bà con nơi đây.

Hoa hậu H'Hen Niê sẽ vào Quảng Nam cứu trợ người dân vùng bị sạt lở đất - Ảnh: FB

H'Hen Niê sẽ đáp chuyến bay xuống Đà Nẵng và trực tiếp đi vào Trà Vân, Bắc Trà My - Nam Trà My - Quảng Nam để thăm hỏi, cứu trợ và hỗ trợ người dân ở đây.

Cô chia sẻ: "Hen cũng hay tin ở đây có 8 người vì đất sạt lở đã bị vùi lấp, có nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số ở đây sinh sống, Hen nghe lòng đau xót vô cùng! Hy vọng Hen có thể thuận lợi để có thể tới thăm được bà con ở nơi đây!".

Nàng hậu kêu gọi mọi người chung tay quyên góp để có thể giúp được nhiều hơn cho bà con nơi đây - Ảnh: FB

Dù bị chỉ trích keo kiệt nhưng nàng hậu vẫn hướng về miền Trung đang gặp thiên tai - Ảnh: Internet

Trước đó, H'Hen Niê đã quyên góp 50 triệu đồng giúp bà con bị lũ lụt tại miền Trung. Tuy nhiên, tấm lòng tốt của cô lại nhận về nhiều lời chỉ trích, mỉa mai của dư luận. Không ít ý kiến cho rằng số tiền quyên góp này quá ít với cương vị một hoa hậu. Trước nhiều bình luận trái chiều, nàng hậu đã bật khóc. Cô cảm thấy tổn thương khi tấm lòng của mình lại bị chê bai như vậy.

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