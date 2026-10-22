Người đàn ông chạm trán gấu dữ trên đường nên tìm cách xua đuổi và cái kết thót tim

Chiều ngày 18/10, tại huyện Vô Tích, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, một người đàn ông 70 tuổi đã chạm trán với con gấu đen trên đường. Người đàn ông nhặt đá ném vào con gấu để xua đuổi nó. Sau đó, con vật bị giật mình đã lao tới xô ngã ông xuống bãi cỏ bên dưới đường và nhanh chóng bỏ chạy vào rừng.
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Bảo Châu | Theo Phụ nữ sức khỏe

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