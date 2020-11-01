Diện đầm ren mỏng tang, Hà Hồ chính thức công khai bụng bầu to vượt mặt trước ngày lâm bồn

Lần đầu khoe bụng bầu tháng cuối thai kỳ trên mạng xã hội, Hồ Ngọc Hà nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Cách đây ít giờ, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà chính thức xác nhận “tin vui” trên trang Facebook cá nhân thông qua bức ảnh khoe bụng bầu vượt mặt. Đây cũng là lần đầu tiên giọng ca “Cả một trời thương nhớ” công khai hình ảnh mang thai đến người hâm mộ.

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Thời điểm đặc biệt để nói về điều đặc biệt thiêng liêng một cách trân trọng. Gần 9 tháng ròng rã thực hiện, những điều chưa bao giờ kể, những bí mật chưa được bật mí, những câu chuyện cảm xúc phía sau. Coming soon”.

Mẹ bầu Hà Hồ ở tháng cuối thai kỳ - Ảnh: FB

Ngay lập tức, khoảnh khắc này đã nhanh chóng gây sốt mạng xã hội và thu về hơn 50 nghìn lượt thích chỉ sau 2 giờ đăng tải. Trong ảnh, Hà Hồ diện đầm ren mỏng manh khoe phần bụng nhô cao cùng gương mặt tràn đầy niềm hạnh phúc sắp chào đón thiên thần nhỏ.

Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của nữ ca sĩ khi mang thai - Ảnh: FB

Được biết, Hà Hồ chọn ngày đầu tiên của tháng 11 để công bố “tin vui” vì đây là thời điểm vô cùng ý nghĩa với gia đình cô. Bởi lẽ, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đều cùng sinh tháng 11, cặp đôi cũng sẽ chào đón thiên thần nhỏ trong những ngày sắp đến. Nhân dịp này, nữ ca sĩ cũng thực hiện một bộ phim tư liệu chia sẻ về cuộc sống cá nhân suốt gần 9 tháng qua.

Dưới bài đăng, người hâm mộ dành nhiều lời khen cho Hà Hồ và chúc cho cô “mẹ tròn con vuông”: “Đẹp quá chị ơi”, “Mang bầu vẫn đẹp như tranh”, “Cả một tác phẩm nghệ thuật”, “Cuối cùng cũng chịu đăng hình chính diện rồi, hóng em bé quá”, “Tuyệt vời quá chị yêu!”, “Siêu đẹp chị ạ. Chúc chị mẹ tròn con vuông, luôn hạnh phúc ạ”…

Ngày sinh cận kề, Hà Hồ than bị mẹ ruột bỏ bê nhưng sự thật phía sau khiến ai nấy xúc động Dòng chia sẻ của Hồ Ngọc Hà về mẹ ruột khiến mọi người xúc động. Dù đã có tuổi nhưng bà Ngọc Hương vẫn không ngại vất vả ra miền Trung cứu trợ.

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