Bị chỉ trích vì không đi từ thiện còn khoe ảnh vui vẻ, Hà Hồ đáp trả cực gắt

Hậu trường 26/10/2020 10:12

Trước những bình luận tiêu cực từ một bộ phận cư dân mạng, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà thẳng thắn đáp trả trên trang Facebook cá nhân.

Bước vào những tháng cuối thai kỳ, Hồ Ngọc Hà tạm gác lại công việc kinh doanh cũng như các hoạt động nghệ thuật để an tâm dưỡng thai. Cô cũng tranh thủ khoảng thời gian này để đi du lịch cùng gia đình.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” đăng tải hình ảnh ngọt ngào bên Kim Lý kèm dòng trạng thái mè nheo: “Anh Kim Lý ơi, em muốn đi chơi”. Ngay lập tức, nam diễn viên “Hương Ga” đã đáp lời bạn gái rằng: “Đi đâu em ơi?”.

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Bức ảnh gây 'sóng gió' của cặp đôi - Ảnh: FB

Màn tung hứng này của cặp đôi khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Tuy  nhiên, bên cạnh đó, một số cư dân mạng lại lên án Hà Hồ và Kim Lý vô cảm trước cảnh khốn khó của người dân miền Trung, chỉ nghĩ đến chuyện ăn chơi.

Theo đó, một tài khoản Facebook để lại bình luận: “Chị ơi, trong lúc cả nước cùng nhau hướng về miền Trung thì chị lại đăng hình đi chơi vui vẻ. Cho em hỏi ý chị là thế nào vậy? Chị đang cố tình cười lên nỗi đau của đồng bào miền Trung có phải không ạ?”. Ngoài ra, một cư dân mạng khác thì lại chất vấn Kim Lý: “Đi làm từ thiện chưa mà chơi hoài vậy ạ? Có thời gian rảnh để đi chơi, sao không dành thời gian đó để giúp đỡ người dân miền Trung?”.

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Bình luận chỉ trích của 1 bộ phận netizen - Ảnh: FB

Trước những lời bắt bẻ vô cớ này, người hâm mộ cặp đôi tỏ ra vô cùng khó chịu. Trong khi đó, Hồ Ngọc Hà cũng không nín nhịn mà làm hẳn một bài thơ để đáp trả: “Nam ơi nam hỡi nam à. Sao mà em nỡ phà vô chỗ này. Lần sau đừng có nhanh tay. Kẻo em bị chửi chị 'đau' quá này”.

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Hà Hồ làm thơ đáp trả - Ảnh: FB

Được biết, vì đã bước vào những tháng cuối thai kỳ nên nữ ca sĩ không thể đi miền Trung làm từ thiện. Tuy nhiên, cô nàng không quên giao trách nhiệm cứu trợ bà con vùng lũ cho mẹ ruột.

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Từ khóa:   Hà Hồ Hồ Ngọc Hà mang thai Kim Lý

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