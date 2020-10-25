Đăng ảnh nắm tay trai lạ, Lê Bê La vướng tin đồn trục trặc hôn nhân với đạo diễn Hải Thanh

Hậu trường 25/10/2020 10:56

Nhiều khán giả không khỏi hoang mang trước thông tin nữ diễn viên Lê Bê La và ông xã Hải Thanh đang rạn nứt tình cảm.

Năm 2012, diễn viên Lê Bê Lađạo diễn Hải Thanh chính thức về chung một nhà. Sau 8 năm chung sống, cặp đôi có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh và luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân êm đềm, hạnh phúc.

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Gia đình hạnh phúc của Lê Bê La - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây, vợ chồng nữ diễn viên “Cổng mặt trời” bất ngờ vướng phải tin đồn trục trặc hôn nhân. Nguyên nhân xuất phát từ việc Lê Bê La thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc tình tứ cùng một người đàn ông giấu mặt lên trang Facebook cá nhân.

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Lê Bê La đăng ảnh nắm tay một người đàn ông giấu mặt - Ảnh: FB

Đáng nói, dưới mỗi bài đăng, rất nhiều người thân và bạn bè để lại bình luận chúc mừng nữ diễn viên đã có tình mới: Dẫn ra mắt chị cái coi, Chúc mừng bé La”... Chính điều này đã khiến nhiều người không khỏi thắc mắc về tình trạng hôn nhân hiện tại của cô và đạo diễn Hải Thanh.

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Nhiều người mong nữ diễn viên sẽ sớm công khai nửa kia - Ảnh: FB

Giữa lúc dân tình đang hoang mang trước tin đồn Lê Bê La và ông xã trục trặc tình cảm thì một số bạn bè của nữ diễn viên đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Theo đó, họ khẳng định người đàn ông giấu mặt kia chỉ là bạn diễn của cô trong phim và việc đăng tải hình ảnh tình tứ lên mạng xã hội chỉ nhằm mục đích PR cho sản phẩm.

Hiện tại, phía nữ diễn viên Lê Bê La và đạo diễn Hải Thanh vẫn chưa chính thức lên tiếng về những đồn đoán này.

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