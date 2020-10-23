Vợ chồng Trường Giang cùng đồng nghiệp lên đường cứu trợ miền Trung, Nhã Phương lộ mặt mộc gây chú ý

Trước cảnh màn trời chiếu đất của người dân miền Trung, vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang cùng nhiều nghệ sĩ khác đã lên đường cứu trợ.

Mới đây, Nhã Phương – Trường Giang cùng Lê Dương Bảo Lâm, Diễm My 9x, Ái Phương và Mạc Văn Khoa đã có mặt ở miền Trung để cứu trợ bà con vùng lũ.

Trên trang Facebook cá nhân, nam diễn viên Lê Dương Bảo Lâm đăng tải loạt khoảnh khắc chụp cùng đoàn từ thiện của mình và cho biết: “4 giờ sáng tụi em đi rồi, hiện tại em tới địa bàn phường Đồng Mỹ, TP. Đồng Hới. Tới nơi cầu mong sức khỏe em tốt, bà con chờ tụi em”.

Vợ chồng Nhã Phương, Lê Dương Bảo Lâm, Diễm My và Ái Phương - Ảnh: FB

Nhan sắc của bà xã Trường Giang gây chú ý - Ảnh: FB

Hành động đầy nhân văn của các nghệ sĩ khiến nhiều cư dân mạng xúc động. Bên cạnh đó, qua những hình ảnh chia sẻ, người hâm mộ cũng dành lời khen cho nhan sắc của Nhã Phương. Dù diện đồ giản dị, không trang điểm cầu kỳ nhưng bà xã Trường Giang vẫn vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ.

Được biết, cách đây vài ngày, vợ chồng “Mười Khó” đã kêu gọi khán giả quyên góp vật chất để hỗ trợ người dân miền Trung vượt qua thiên tai. Ngoài ra, Lê Dương Bảo Lâm cũng thông báo nhận được gần 300 triệu đồng để mua lương thực cứu đói cho bà con.

Nhiều sao Việt không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, trực tiếp đi vào vùng tâm lũ để cứu trợ bà con - Ảnh: Internet

Hiện tại, ngoài đoàn cứu trợ của vợ chồng Trường Giang thì Minh Triệu - Kỳ Duyên, Erik, Lương Thế Thành - Thúy Diễm, Trang Trần... cũng đã có mặt tại các tỉnh miền Trung để kịp thời giúp đỡ bà con. Trước những diễn biến phức tạp của lũ lụt, khán giả đều mong mỏi các nghệ sĩ cẩn trọng trong quá trình làm từ thiện để đảm bảo an toàn cho bản thân.

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