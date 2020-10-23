Bức xúc trước thái độ làm việc thiếu trách nhiệm của chủ thuyền, cựu người mẫu Trang Trần không giấu được sự bức xúc trên trang cá nhân.

Cũng như nhiều sao Việt khác, trước cảnh khốn khó của người dân miền Trung, Trang Trần đã đích thân đến từng vùng để cứu trợ bà con. Thay vì phát lương khô, đoàn của Trang Trần quyết định dậy sớm nấu nướng mỗi ngày để bà con có được bữa cơm ấm nóng sau nhiều ngày bị lũ cô lập.

Trang Trần nấu cơm hỗ trợ bà con vùng lũ - Ảnh: FB

Tuy nhiên mới đây, Trang Trần không khỏi bức xúc trước cách làm việc thiếu trách nhiệm của một chủ thuyền khiến 900 suất cơm có nguy cơ đổ bỏ.

Trên trang Facebook cá nhân, cựu người mẫu tiết lộ: “900 phần cơm, bao nhiêu phần quà chăn - mền - áo - gối đầy đủ, chờ dừng hình. Xong gọi điện anh đó không nghe máy, nhắn tin không trả lời, gọi cho người nhà cứ bảo đang đứng chỗ ngã ba chợ Cam Thủy… Bọn tôi biết chở đi đâu khi từ sáng đến giờ bếp ăn nấu rất nhiều phần cơm và chia đi khắp nơi rồi?”.

Bên cạnh đó, Trang Trần thẳng thắn cho biết: “Mọi người nhớ giùm, đã làm việc thiện phải sử dụng trí não, nhiệt tình cộng ngu dốt thành phá hoại. Trời nắng, 900 phần cơm, mọi người có hiểu bức xúc của tôi không?”.

Trang Trần phải thay đổi kế hoạch vì chủ thuyền thiếu trách nhiệm - Ảnh: FB

Sau khi bị chủ thuyền thất hẹn, Trang Trần và đoàn đã chuyển hướng vào Dương Thủy để phát cơm thay vì đến An Thủy như dự kiến. Để không phụ sự trông đợi của bà con, nữ người mẫu hứa sẽ nấu cơm để mang cho người dân tại An Thủy vào hôm sau. Đặc biệt, cô còn cho biết vừa nhận được rất nhiều gà từ một mạnh thường quân và sẽ nấu món ngon cho bà con.

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