Trấn Thành khoe ảnh tổ chức sinh nhật cho mẹ nhưng dân mạng chỉ chăm chăm để ý đến chi tiết này

Khoảnh khắc mới nhất của vợ chồng Trấn Thành trong tiệc sinh nhật mẹ ruột đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, MC Trấn Thành đăng ảnh chụp cùng gia đình trong tiệc sinh nhật mẹ ruột kèm dòng trạng thái: “Happy birthday mẹ yêu!”.

Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Trấn Thành trong tiệc sinh nhật ấm cúng - Ảnh: FB

Nếu năm ngoái, Hari Won vắng mặt trong sinh nhật mẹ chồng vì bận rộn công việc thì năm nay giọng ca “Anh cứ đi đi” đã sắp xếp lịch để có mặt trong bữa tiệc. Được biết cách đây vài tháng, Hari Won đã tặng cho mẹ chồng một đôi bông tai còn Trấn Thành mua nhẫn để làm quà sinh nhật.

Mẹ Trấn Thành xúc động bật khóc khi nhận quà sinh nhật từ các con – Ảnh: FB

Qua khoảnh khắc đăng tải, mẹ Trấn Thành được nhận xét vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp và phúc hậu: “Mẹ em đẹp quá”, “Mẹ anh Thành đẹp phúc hậu và đầy sang trọng”… Tuy nhiên, điều khiến dân mạng chú ý nhất lại chính là sự giống nhau giữa Hari Won và mẹ chồng.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, người hâm mộ không giấu được sự bất ngờ khi phát hiện nữ ca sĩ Hari Won giống mẹ chồng hơn cả ông xã Trấn Thành: “Mẹ chồng nàng dâu giống như đúc, cứ ngỡ mẹ con ruột. Chúc mừng sinh nhật vui khỏe hạnh phúc và may mắn”, “Chị Hari Won nhìn giống mẹ chồng quá”, “Mẹ anh Thành nhưng lại giống chị Hari hơn”, “Gia đình hạnh phúc quá”, “Nhìn Hari Won giống mẹ hơn cả Xìn ý”...

Không thể ra miền Trung như đã hứa, Trấn Thành trao tiền lại cho 3 người này, Hà Hồ vào nhắn nhủ bất ngờ MC Trấn Thành thông báo không thể ra miền Trung giúp đỡ người dân gặp bão lụt. Thay vào đó, anh sẽ chuyển tiền quyên góp cho 3 cái tên đáng tin cậy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tran-thanh-khoe-anh-to-chuc-sinh-nhat-cho-me-nhung-dan-mang-chi-cham-cham-de-y-den-chi-tiet-nay-383876.html