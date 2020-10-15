MC Trấn Thành ủng hộ 300 triệu cho đồng bào miền Trung, kêu gọi cư dân mạng chung tay góp sức

Xót xa cảnh người dân miền Trung khốn khổ vì mưa lũ, MC Trấn Thành đã đứng ra quyên góp và kêu gọi cư dân mạng ủng hộ.

Hiện tại, người dân cả nước đều đang hướng về miền Trung ruột thịt khi đồng bào nơi đây phải chịu đựng những ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ. Đã có không ít sao Việt như Thủy Tiên, Lý Hải - Minh Hà, Lê Thúy, H’Hen Niê… đứng ra kêu gọi quyên góp.

Cách đây ít phút, trên trang Facebook cá nhân, MC Trấn Thành cũng bày tỏ sự xót xa trước cảnh màn trời chiếu đất của người dân miền Trung. Theo đó, ông xã Hari Won đã quyết định quyên góp 300 triệu và kêu gọi người hâm mộ chung tay góp sức với mình:

“Nay đọc về miền Trung và những câu chuyện thương tâm thấy xót quá! Thành Cry lại cry nữa rồi! Quá mệt!

Chúng ta hãy chung tay góp sức, mỗi người chia sẻ 1 ít cho bà con miền Trung nha quý vị. Em sẽ mang xuống dưới giúp cho người ta. Khổ gì mà khổ dữ vậy. Thiên nhiên đối xử tệ với bà con miền Trung tui quá! Thấy thương! Mỗi năm mỗi bị. Không biết bao giờ mới dứt! Riêng em xung phong góp 300 triệu trước! Bà con mỗi người phụ em 1 tay”.

Bài đăng kêu gọi của Trấn Thành - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, nữ ca sĩ Hari Won cũng để lại bình luận: “Hôm qua vợ chồng mình đọc báo một bà bầu trên đường đi đẻ là gặp tai nạn, thật sự quá đau lòng. Xin mọi người cùng chung tay giúp nhé!”.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Hành động đầy ý nghĩa của vợ chồng Hari Won nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng: “Tuyệt vời quá anh Thành Cry”, “Em thay mặt tất cả bà con miền Trung cám ơn anh Thành rất nhiều ạ”, “Là người dân miền Trung xin cám ơn tấm lòng của em”, “Những tấm lòng vàng, bạn mãi mãi trong trái tim người hâm mộ”…

Thủy Tiên ra tận miền Trung làm từ thiện, Công Vinh đăng đàn gọi bà xã là ‘cô vợ trời hành’ Vừa thương vừa lo cho bà xã phải tất tả ra tận miền Trung cứu trợ cho bà con, Công Vinh trách yêu và gọi Thủy Tiên là “cô vợ trời hành”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mc-tran-thanh-ung-ho-300-trieu-cho-dong-bao-mien-trung-keu-goi-cu-dan-mang-chung-tay-gop-suc-383278.html