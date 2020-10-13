Xót cảnh người dân miền Trung khốn khổ vì lũ lụt, dàn sao Việt chung tay kêu gọi ủng hộ

Đau xót trước mất mát của đồng bào, nhiều sao Việt như Thủy Tiên , vợ chồng Lý Hải – Minh Hà, Hoa hậu H'Hen Niê , diễn viên Tiến Luật, Huỳnh Phương... đã có những hành động thiết thực để giúp đỡ bà con.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều người dân các tỉnh miền Trung đã và đang phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Nhiều hộ dân có người thiệt mạng, mất tích và bị cuốn trôi tài sản.

Cụ thể, vợ chồng Lý Hải đã quyên góp được hơn 500 triệu đồng chỉ sau vài tiếng kêu gọi ủng hộ trên trang Facebook cá nhân. Hiện tại con số này vẫn chưa dừng lại và theo kế hoạch, vợ chồng Lý Hải sẽ cùng sư thầy tới các tỉnh miền Trung bị lũ lụt để giúp đỡ người dân.

Sau 4 tiếng kêu gọi, vợ chồng Lý Hải nhận được hơn 500 triệu đồng - Ảnh: FB

Trong khi đó, ca sĩ Thủy Tiên cũng bộc bạch nỗi lo lắng trước cảnh khốn khó của người dân miền Trung: “Cả đêm qua không ngủ được, không biết sao mình cứ nhắm mắt là thấy hình ảnh lũ lụt miền Trung luẩn quẩn trong đầu. Đi sẽ rất vất vả, vì một khi mà mình đã làm gì thì mình cứ hay phải tự tay làm tới nơi tới chốn nên chả biết sức mình có chịu nổi hay không? Mà không làm thì trong lòng nó cứ day dứt, ngủ không được, khổ tâm hết sức”.

Thủy Tiên xót xa trước cảnh khốn khó của người dân miền Trung - Ảnh: FB

Bên cạnh việc kêu gọi quyên góp, nữ ca sĩ cho biết sẽ nhờ một người em thân thiết đi tiền trạm trước và có hỗ trợ thiết thực cho bà con vùng lũ.

Để ủng hộ miền Trung chống lũ, nam diễn viên Tiến Luật cùng nhiều đồng nghiệp như Huỳnh Phương, Hoàng Sơn, Quách Ngọc Tuyên, Châu Khải Phong, Lâm Vũ, Trung Lùn... sẽ thi đấu trận bóng giao hữu để quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Tiến Luật cùng nhiều đồng nghiệp tham gia đá bóng để quyên góp tiền - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Hoa hậu H'Hen Niê, người mẫu Lê Thúy… cũng kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ người dân miền Trung. Riêng H’Hen Niê, cô đã ủng hộ 50 triệu đồng thông qua tài khoản của Á hậu Lệ Hằng: “Của ít lòng nhiều, chị em Hen quyết định sẽ ủng hộ tấm lòng và tình cảm của mình để hướng về miền Trung ruột thịt”.

Các sao Việt cầu mong miền Trung sớm vượt qua thiên tai - Ảnh: FB

Hành động đầy ý nghĩa và nhân văn này của dàn sao Việt nhận về nhiều lời khen ngợi từ công chúng.