Lấy chồng đại gia, Đàm Thu Trang vẫn lên mạng than thở tiền bỉm sữa cho con gái và phản ứng của cư dân mạng

Từ sau khi sinh con đầu lòng, nhất cử nhất động của bà xã Cường Đô la – Đàm Thu Trang luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Đàm Thu Trang gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc cực đáng yêu của công chúa nhỏ. Qua hình ảnh chia sẻ, con gái Cường Đô la có vẻ ngoài bụ bẫm và làn da trắng hồng thừa hưởng từ mẹ. Dù giấu kín mặt nhưng bé Suchin vẫn chiếm spotlight khi sở hữu vầng trán cao, rộng giống bố Cường Đô la.

Đặc biệt, Đàm Thu Trang còn than thở chuyện tiền nong với chồng: “Con đang thấy mệt vì tiền tã bỉm tháng này hơi nhiều ba ạ! Ba chịu khó đi làm kiếm tiền tã bỉm cho em nha ba”.

Bài đăng của Đàm Thu Trang - Ảnh: FB

Dù “giàu nứt đố đổ vách” nhưng người đẹp xứ Lạng cũng có nỗi lo toan như bao bà mẹ bỉm sữa khác. Lời than thở của Đàm Thu Trang khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.

Ngay lập tức, Cường Đô la đã nhanh chóng để lại dòng bình luận: “Công chúa của ba yên tâm nhé. Ba sẽ vì con mà làm tất cả”. Trước phản ứng của doanh nhân phố núi, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Tan chảy vì cách ba Cường yêu các bạn bé của mình”, “Anh bố cũng sẽ cuồng con lắm đây, theo ba chắc luôn!”, “Ngọt như mía lùi, công chúa yên tâm rồi”, “Bố Cường thật tuyệt vời, chúc gia đình mãi hạnh phúc”…

Dòng bình luận gây chú ý của doanh nhân phố núi - Ảnh: FB

Trước đó, để chuẩn bị đón công chúa nhỏ chào đời, Cường Đô la đã quyết định rời khỏi hội chơi siêu xe mà anh theo đuổi suốt 10 năm. Bên cạnh đó, ông xã Đàm Thu Trang còn không tiếc tiền sắm biệt thự khủng, xây phòng riêng, mua túi hiệu… cho con gái. Có thể thấy, vợ chồng Cường Đô la luôn muốn dành cho con những điều tốt nhất.

Bị chê hoang phí khi mua túi hơn nửa tỷ cho con gái, Đỗ Mạnh Cường - Cường Đô la nói gì? Đỗ Mạnh Cường và Cường Đô la được đánh giá là hai ông bố chịu chơi nhất showbiz Việt khi không tiếc tay sắm túi hiệu dù con gái chỉ vài tháng tuổi.

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