Đoạn clip Phan Như Thảo và chồng đại gia Đức An trò chuyện với con gái bằng tiếng Anh nhận về bình luận chỉ trích từ một số cư dân mạng.

Từ sau khi kết hôn với chồng đại gia, Phan Như Thảo rút khỏi làng giải trí và tập trung cho công việc kinh doanh, chăm sóc gia đình nhỏ. Trên mạng xã hội, người đẹp liên tục khiến khán giả ngưỡng mộ khi có cuộc sống sang chảnh như bà hoàng. Chính vì vậy, nhất cử nhất động của bà xã Đức An cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm của công chúng.

Cách đây không lâu, Phan Như Thảo bị dân mạng chê mập, kém sắc khi lộ ảnh không chỉnh sửa tại một sự kiện. Vụ việc khiến đại gia Đức An phải lên tiếng phân trần, bảo vệ bà xã. Vụ việc này chưa kịp lắng xuống thì mới đây, cựu người mẫu lại bị chỉ trích vì không dạy con tiếng Việt.

Cụ thể, trong một đoạn clip đăng tải trên trang Facebook cá nhân, vợ chồng Phan Như Thảo vui vẻ trò chuyện với con gái bằng tiếng Anh. Ngay lập tức đoạn clip này đã gây tranh cãi. Bên cạnh những ý kiến khen bé Bồ Câu nói tiếng Anh dễ thương thì một số anti-fan lại chỉ trích Phan Như Thảo không dạy con gái tiếng Việt.

Con gái Phan Như Thảo nói chuyện tiếng Anh với bố mẹ - Ảnh cắt từ clip

Cụ thể, một tài khoản Facebook đã để lại bình luận: “Đấy người Mỹ thì muốn giữ tiếng Việt cho con. Người Việt thì muốn con quên tiếng Việt, tao khinh”. Ngay sau đó, Phan Như Thảo đã lên tiếng đáp trả: “Sao biết người ta muốn quên, hãm”, “Chui gầm giường nhà người ta nên biết người ta không dạy con tiếng Việt luôn”.

Phan Như Thảo đáp trả anti-fan - Ảnh: FB

Không dừng lại ở đây, Phan Như Thảo còn đăng tải một dòng trạng thái bày tỏ sự tức giận trước thái độ của anti-fan này. Cụ thể, cô viết: “Mình để ý nha, cứ sáng thứ 2 là mình rất rảnh vì mình off mà, là thể nào mình cũng gặp phải mấy người ‘Não bị rơi mất’.

Khiếp, người lạ ơi người nghĩ người là ai? Người ảo tưởng vị trí của mình là ở đâu thế? Việt Nam mà kêu là ‘vịt ngan’ thì người cũng không đủ tư cách để nói và viết tiếng Việt đâu. Con nhà người ta nói tiếng Việt ầm ầm đáng yêu ơi là đáng yêu mà má ở đâu chui lên nói chuyện như bị điên ấy”.

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt đứng về phía Phan Như Thảo.

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