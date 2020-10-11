Bị chỉ trích vì viết thơ tình tặng bạn gái kém 17 tuổi, NSƯT Chí Trung lên tiếng đáp trả

Trước những phản ứng trái chiều của cư dân mạng, nghệ sĩ Chí Trung đã thẳng thắn lên tiếng trên trang Facebook cá nhân.

Hậu ly hôn Ngọc Huyền, NSƯT Chí Trung đang hạnh phúc bên bạn gái mới kém 17 tuổi là Á hậu doanh nhân Ý Lan. Trên mạng xã hội, cặp đôi không ngại ngần đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc.

Mới đây nhất, nghệ sĩ Chí Trung vừa chia sẻ ảnh chụp cùng bạn gái lên trang Facebook cá nhân. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ còn viết thơ tình đầy lãng mạn để tỏ tình với người yêu: “Em của riêng anh. Cám ơn em suốt những tháng năm qua. Luôn coi anh là người tình yêu dấu! Mang cho anh bến bình yên để đậu. Trên con thuyền nhỏ bé chỉ hai ta. Rồi một mai anh cũng sẽ về già. Vẫn thương yêu như ngày đầu mới gặp…”.

Chí Trung và bạn gái Ý Lan - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, nhiều bạn bè, đồng nghiệp như Vân Dung, Đinh Trà My… dành lời khen cho Chí Trung. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn có một số khán giả để lại những bình luận chỉ trích nam nghệ sĩ.

Trước những lời nói không hay này, nghệ sĩ Chí Trung lên tiếng: “Có một vài bạn chưa hiểu hoàn cảnh thực của tôi nên buông những câu vô tình. Tôi không trách vì đã hiểu sai do truyền thông thiếu tâm. Tôi xin nhắc lại: Vợ chồng tôi ly hôn như hàng triệu đôi khác do không còn duyên.

Gần 2 năm sau tôi mới có bạn gái mới. Tôi không có quyền tìm hạnh phúc mới, không có quyền được sống như các bạn trong phần đời ngắn ngủi còn lại hay sao mà các bạn cứ trách móc rỉa rói những lời nói thiếu thiện chí…”.

Chí Trung lên tiếng trước những lời chỉ trích của cư dân mạng - Ảnh: FB

Ngoài ra, Chí Trung cũng cho biết sau đổ vỡ hôn nhân, anh tập trung chăm sóc cho bản thân nhiều hơn. Còn về chuyện tái hôn với người mới, nam nghệ sĩ thẳng thắn chia sẻ: “Chắc không có ngày đó đâu”.

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