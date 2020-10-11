Bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020: Thí sinh liên tục ‘vồ ếch’, catwalk như đi chợ khiến dân mạng ngao ngán

Phần trình diễn của các người đẹp trong đêm bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020 khiến nhiều khán giả thất vọng.
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Tối qua (10/10), bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020 đã chính thức diễn ra tại Hà Nội. Để giành suất vào chung kết, các thí sinh tiềm năng đã cùng nhau trải qua các phần thi như trang phục áo dài, áo tắm và trang phục dạ hội.
Bên cạnh những thí sinh nổi trội với kỹ năng catwalk điêu luyện, vẫn có không ít người đẹp lúng túng khi trình diễn trên sân khấu. Thậm chí, một số thí sinh còn khiến khán giả phải lắc đầu ngao ngán trước những màn catwalk có một không hai.
Bên cạnh những ý kiến chê bai về dàn thí sinh năm nay của Hoa hậu Việt Nam 2020 thì một số cư dân mạng lại lên tiếng bênh vực. Theo đó, khán giả cho rằng thiết kế cầu thang trên sân khấu khá cao và gây khó khăn cho các thí sinh trong việc di chuyển.