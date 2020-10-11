Bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020: Thí sinh liên tục ‘vồ ếch’, catwalk như đi chợ khiến dân mạng ngao ngán

Hậu trường 11/10/2020 10:03

Phần trình diễn của các người đẹp trong đêm bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020 khiến nhiều khán giả thất vọng.

Tối qua (10/10), bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020 đã chính thức diễn ra tại Hà Nội. Để giành suất vào chung kết, các thí sinh tiềm năng đã cùng nhau trải qua các phần thi như trang phục áo dài, áo tắm và trang phục dạ hội.

Bên cạnh những thí sinh nổi trội với kỹ năng catwalk điêu luyện, vẫn có không ít người đẹp lúng túng khi trình diễn trên sân khấu. Thậm chí, một số thí sinh còn khiến khán giả phải lắc đầu ngao ngán trước những màn catwalk có một không hai.

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Thí sinh Nông Thúy Hằng gây khó hiểu với những bước catwalk được dân mạng ví như ‘bạch tuộc’ – Ảnh: Internet

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Trong phần thi trang phục dạ hội, Nông Thuý Hằng lại một lần nữa bị chê kém sang khi catwalk như chèo thuyền, đá váy thô bạo – Ảnh: Internet

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Người đẹp Hoàng Tú Quỳnh chiếm trọn spotlight khi trình diễn trang phục áo dài mà như đi chợ - Ảnh: Internet

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Sự lúng túng thể hiện rõ trong từng bước chân của thí sinh Hoàng Thùy Anh – Ảnh: Internet

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Thí sinh mang số báo danh 057 khiến dân mạng ‘thót tim’ khi vấp ngã trên sân khấu. Tuy nhiên, ngay sau đó cô đã lấy lại bình tĩnh và hoàn thành phần thi của mình – Ảnh: Internet

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Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m81 nhưng Vũ Mỹ Ngân lại không thể hiện được thế mạnh của mình. Cô có những bước đi loạng choạng, giật cục khi xuống cầu thang – Ảnh: Internet

Bên cạnh những ý kiến chê bai về dàn thí sinh năm nay của Hoa hậu Việt Nam 2020 thì một số cư dân mạng lại lên tiếng bênh vực. Theo đó, khán giả cho rằng thiết kế cầu thang trên sân khấu khá cao và gây khó khăn cho các thí sinh trong việc di chuyển.

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