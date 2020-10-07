Hoa hậu Đặng Thu Thảo khoe ảnh 2 con song sinh bụ bẫm, đáng yêu hết nấc

Hậu trường 07/10/2020 15:28

Khoe ảnh cặp song sinh vừa chào đời, Hoa hậu Đặng Thu Thảo nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng vì chăm con khéo léo.

Cuộc sống của Hoa hậu Đặng Thu Thảo sau khi kết hôn và sinh con nhận được sự quan tâm của mọi người. Cô nhanh chóng lọt top bà mẹ "nghiện" con của showbiz khi trang cá nhân ngập tràn hình ảnh của cặp song sinh.

Mới đây, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014 vừa đăng tải bức ảnh cặp quý tử lên trang cá nhân. Cô chia sẻ loạt khoảnh khắc nhóc tỳ lúc 1 tháng và 2 tháng tuổi để so sánh ngoại hình.

Bà mẹ bỉm sữa hạnh phúc viết về các con: "Nấc cụt, khóc, ăn, nhiều chuyện, nhõng nhẽo cho tới cái ngủ và nết ngủ cũng 1 lượt rồi bắt chước nhau là sao".

Hoa hậu Đặng Thu Thảo khoe ảnh 2 con song sinh bụ bẫm, đáng yêu hết nấc - Ảnh 1

Hoa hậu Đặng Thu Thảo khoe ảnh 2 con song sinh bụ bẫm, đáng yêu hết nấc - Ảnh 2
Hai nhóc tỳ song sinh nhà Đặng Thu Thảo giống hệt nhau trong cả cách ăn và dáng ngủ - Ảnh: FB

Khoảnh khắc đáng yêu của hai nhóc tỳ nhà Đặng Thu Thảo khiến người xem "tan chảy". Nàng hậu nhận về vô số lời khen vì chăm sóc Andy và Tony khéo léo, trộm vía 2 bé chóng lớn, đáng yêu.

Dân mạng khen nức nở: "Dễ thương hết nấc bé ơi, bé thật giỏi quá", "Ghét quá đi hai con chuột ơi làm gì cũng y chang", "Hai soái ca tương lai, ngoan nha", "Bởi mới gọi là bộ đôi"...

Hoa hậu Đặng Thu Thảo khoe ảnh 2 con song sinh bụ bẫm, đáng yêu hết nấc - Ảnh 3
Đặng Thu Thảo rạng rỡ và xinh đẹp sau 2 tháng sinh nở - Ảnh: FB
Hoa hậu Đặng Thu Thảo khoe ảnh 2 con song sinh bụ bẫm, đáng yêu hết nấc - Ảnh 4
Ảnh nàng hậu và chồng trong ngày đầy tháng con cưng - Ảnh: FB

Sinh năm 1995, Đặng Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2014. Cuối năm 2018, cô "lên xe hoa" với doanh nhân Phúc Thành và sống kín tiếng hơn. Bước vào cuộc sống hôn nhân, nàng hậu được chồng yêu thương, cưng chiều hết mực.

Tháng 8 vừa qua, cô hạ sinh hai con trai kháu khỉnh. Là một người kín tiếng nhưng sau khi làm mẹ, nàng hậu dần cởi mở trong việc chia sẻ ảnh các con lên mạng.

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