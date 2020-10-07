Vợ cũ Phan Thanh Bình tổ chức đám cưới bí mật với chồng trẻ kém 9 tuổi, lộ danh tính chú rể

Hậu trường 07/10/2020 10:29

Hôn lễ của diễn viên Thảo Trang được tổ chức kín tiếng tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP. Hồ Chí Minh, với lượng khách mời hạn chế.

Vừa qua, hình ảnh diễn viên Thảo Trang - vợ cũ cầu thủ Phan Thanh Bình mặc váy cưới được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý lớn. Hình ảnh này được chụp lại trong hôn lễ của nữ diễn viên "Tiếng sét trong mưa" và chồng kém 9 tuổi vào tối 6/10. Thông tin này khiến công chúng vô cùng bất ngờ. Bởi trước đó, Thảo Trang chưa từng công khai bạn trai mới hay hé lộ bất kỳ thông tin gì về chuyện tái hôn.

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Thảo Trang hạnh phúc trong ngày cưới - Ảnh: Internet

Hôn lễ được cô dâu chú rể tổ chức kín đáo, khách mời hạn chế tối đa. Thảo Trang chỉ mời một vài người bạn thân trong showbiz đến chung vui. Trong ngày trọng đại, nữ diễn viên diện váy cưới trắng và cười hạnh phúc nắm tay chú rể trong sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè.

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Hình ảnh được dân mạng chia sẻ trong đám cưới của vợ cũ Phan Thanh Bình - Ảnh: Internet

Theo một số thông tin được đăng tải, chồng mới của mỹ nhân phim "Tiếng sét trong mưa" tên Trương Quang Pháp, là diễn viên thuộc thế hệ 9x. Anh chàng sở hữu ngoại hình cao, gương mặt vô cùng điển trai. Cặp đôi bén duyên khi đóng phim chung, trước khi "về chung nhà" họ có 1 năm tìm hiểu.

Sau khi thông tin đám cưới được hé lộ, diễn viên Thảo Trang nhận được nhiều lời chúc từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

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Cặp đôi nhận được sự ủng hộ, chúc phúc của bố mẹ hai bên - Ảnh: Internet

Thảo Trang từng đổ vỡ hôn nhân với cầu thủ Phan Thanh Bình khi đã có con gái chung. Sau nhiều năm kín tiếng, năm 2019, cô trở lại và tạo được ấn tượng khi tham gia phim "Tiếng sét trong mưa" với vai Hạnh Nhi.

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Từ khóa:   vợ cũ Phan Thanh Bình Thảo Trang Thảo Trang kết hôn

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